Auf die Schulter, fertig, rums! Beim Bandstand in Hellerau wirbt am Wochenende die Dresdner Musikszene für sich. Mit allen Mitteln.

Der Käpt’n ist bereit für die Heimfahrt: Roger Baptist alias Rummelsnuff mischt beim Bandstand im Hellerauer Festspielhaus am Freitag kräftig mit und das Gipfeltreffen seiner einstigen Heimatszene auf. © PR

Sind Ereignisse in der einstigen Heimat wirklich bedeutend, packen selbst Exilanten flugs die Wechselwäsche in den Koffer und machen sich auf den Weg zurück. Genau das tut jetzt Roger Baptist. Matrosenmütze, Pfeife plus Selbstbräunungscreme reisen mit, vor allem aber kommt bei der Gelegenheit die Kunstfigur Rummelsnuff mal wieder nach Dresden, also in die Stadt, in der sie erfunden wurde.

Bevor Baptist in Berlin seine bereits üppigen Muskeln vollends zu bedrohlichen Bergen dehnte, sich vorm Kultklub Berghain gegen Bezahlung als Fels in die Besucherbrandung stellte und schließlich zu neuen musikalischen Ufern aufbrach, pflügte er zunächst seit Ende der Achziger für gut zehn Jahre durch die Dresdner Szene. Erst mit den Freunden der italienischen Oper, später mit Automatic Noir und schon unter Verwendung reichlich knalliger Strom-Beats. Am Freitag lässt der gebürtige Großenhainer das große Wummern erstmals im Festspielhaus Hellerau von der Leine und bastelt seine Elektropunk-Gassenhauer obendrauf. Damit erweitert er das stilistische Spektrum des vierten Bandstands nur um eine weitere unter vielen speziellen Perlen.

Bei diesem Zwei-Tage-Gipfeltreffen der Dresdner Bands ist das Besondere schließlich Standard. „Die einzigen Knock-out-Kriterien für uns sind mangelnde künstlerische Qualität und fehlende Originalität“, sagt Barbara Damm, Programmleiterin für Musik und Musiktheater am Europäischen Zentrum der Künste. „Uns interessiert vor allem, welche spannenden Entwicklungen gibt es in der Szene, welche Bands machen gerade in der Stadt und darüber hinaus Furore, wo gibt es Wechsel in der Besetzung oder neue musikalische Konzepte.“

Exklusive Klangkreationen

In den vergangenen Jahren wurden mehrmals Projekte eigens für den Bandstand kreiert. Und das setzt sich aktuell fort. Der Geiger und Elektroniker Alex Stolze, unter anderem für Bodi Bill und Unmap im Einsatz, verbündet sich exklusiv mit Christian Grochau. Der trommelte für Polarkreis 18, tut das jetzt für Woods Of Birnam und am Sonnabend live zu den Klangbasteleien von Alex Stolze. Das gibt es so nur einmal, nur in Hellerau. Doch auch das musikalische Gesamtpaket an sich kann durchaus als einmalig geführt werden.

„Das Niveau der Dresdner Bandszene ist ziemlich hoch, das musikalische Spektrum groß“, sagt Barbara Damm. „Das merkt man erst so richtig, wenn man so viele Bands geballt auf die Bühnen bringt. Und ein Ziel des Bandstands ist es ja auch, genau das auszustellen.“ Demzufolge lösen sich auf den Bühnen im Festspielhaus an beiden langen Konzertabenden Krachrocker und Rapper, Elektronik-Frickler und Indie-Pop-Zelebrierer, breitestes Soul-Besteck und zartes Crossover-Pflänzchen ab. Und im besten Fall hecken sie gleich noch etwas aus, was im nächsten Jahr groß rauskommen könnte. Denn: „Eine Idee beim Bandstand war von Anfang an, dass die Musiker Gelegenheit bekommen, sich gegenseitig kennenzulernen und dass sie dazu angeregt werden, Neues zu entwickeln“, erklärt Barbara Damm.

Exakt das habe Dieter Jaenicke, dem durchaus Rock ’n’ Roll-affinen Intendanten das Hauses, auch vorgeschwebt, als er Mitte 2013 seine Kollegen vom Fleck weg für seine Idee vom lokalen Gipfeltreffen begeisterte. Mit nachhaltiger Wirkung. „Der Bandstand zählt zu den Lieblingsveranstaltungen der gesamten Hellerau-Crew“, sagt Barbara Damm. „Das reicht vom Intendanten bis zu den Technikern.“ Gerade deren Begeisterung motiviert wiederum die Musiker, die optimale Bühnen-, Licht- und Soundbedingungen sehr zu schätzen wüssten. Barbara Damm: „Die spielen ja nicht deshalb so gern bei uns, weil wir so viel bezahlen. Da gibt es nicht mehr als das ortsübliche Honorar. Die Bands waren von Anfang an begeistert vom Konzept und von den guten Auftrittsbedingungen.“

Die Besucher ziehen gleichfalls mit stetig wachsendem Enthusiasmus und in stetig wachsender Zahl mit. „Vor allem ist beim Bandstand das im Durchschnitt ohnehin junge Hellerau-Publikum noch mal gefühlte zehn Jahre jünger“, sagt Barbara Damm, die den Lorbeer für das Veranstaltungserfolgsmodell gerne teilt. „Wir arbeiten beim Bandstand mit Klubs wie der Tonne, der Groove Station und dem Ostpol zusammen. Das minimiert die Gefahr, dass uns eine gute Band durch die Lappen geht.“

Bereits jetzt wird gesichtet, was im nächsten Jahr ins Programm passen könnte. Erste Bands bewerben sich, und eins gilt längst als sicher: Der Jubiläumsdurchgang wird wieder Exilanten anlocken.

