Auf der Suche nach NS-Raubkunst Der Dresdner Professor Gisbert Lupfer wird Vorstand des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg.

Der Dresdner Kunsthistoriker Gilbert Lupfer ist zum neuen ehrenamtlichen Vorstand des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg berufen worden. Lupfer habe sich einen großen Namen in der Provenienzforschung mit dem Dresdner „Daphne“-Projekt gemacht, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Dienstag in Berlin. Lupfer folgt Uwe Schneede in der wissenschaftlichen Leitung der Stiftung zum 1. April nach. Die Amtszeit von Schneede, der bei Gründung des Zentrums berufen worden war, ende wie vereinbart, hieß es.

Lupfers Erfahrungen in Forschung und wissenschaftlicher Kooperation seien „beste Voraussetzungen dafür, dass das Zentrum seinen erfolgreichen Weg fortsetzt und sich national und international als zentraler Ansprechpartner und Förderer der Provenienzforschung in Deutschland weiter etabliert“, hob Grütters hervor.

Erfahrungen an der Elbe gemacht

Lupfer ist außerplanmäßiger Professor für Kunstgeschichte an der TU Dresden. Seit 2008 ist er Leiter des Provenienzrecherche-, Erfassungs- und Inventarisierungsprojekts „Daphne“ der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. 2013 übernahm er die Leitung der Abteilung Forschung und wissenschaftliche Kooperation der Kunstsammlungen in Dresden. Dem Zentrum Kulturgutverluste sei er bisher als stellvertretender Vorsitzender des Förderbeirats verbunden, hieß es.

Die Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste ist 2015 von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden eingerichtet worden. Sie soll insbesondere die Provenienzforschung zu NS-Raubkunst in Deutschland stärken. Grütters ist Vorsitzende des Stiftungsrats. Der hauptamtliche Vorstand leitet gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Vorstand die Stiftung, wobei der ehrenamtliche Vorstand die wissenschaftlichen Aufgaben verantwortet. (epd)

