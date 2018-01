Auf dem richtigen Weg Der Autor und Künstler Edmund de Waal eröffnete in Dresden eine Vortragsreihe zum Gedenken an den verstorbenen Museumschef Martin Roth.

Edmund de Waal © dpa PA

Als eine Besucherin Edmund de Waal nach seinem Vortrag bat, sein Buch „Die weiße Straße“ zu signieren, fragte er sie besorgt: „War mein Vortrag zu kompliziert?“ Ja, er war anspruchsvoll, tiefschürfend, komplex. Aber nein, gar nicht kompliziert, nicht für das Publikum am Dienstagabend im Lichthof des Dresdner Albertinums, das ohne Rascheln, Husten, Wispern, Stühlerücken der ersten Rede einer langfristig angelegten, neuen Reihe der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) lauschte. Diese Reihe findet nur einmal im Jahr statt, jeweils am 16. Januar, dem Geburtstag des am 6. August 2017 verstorbenen Museumsmannes Martin Roth.

De Waals Gedanken über den künstlerischen Weg, der gern auch auf der Grenze verlaufen und Grenzen überschreiten darf, war der perfekte Auftakt des Gedenkens an den früheren SKD-Chef Roth. Der hatte einst jedem de Waals Buch „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ ans Herz oder direkt auf den Schreibtisch gelegt. Als de Waal daraus 2012 in Dresden las, reiste Roth extra aus London an. Die beiden Professoren schätzten sich sehr und trafen sich nicht nur bei Walter Benjamin. In seinem Buch „Die weiße Straße“ folgt de Waal der Spur des Porzellans auch in Meißen und im Scherbendepot des Dresdner Zwingers.

Die schlichten, weißen oder schwarzen Gefäße des Töpfers, wie er sich nennt, gibt es nicht im Haushaltwarenladen. Sie werden in Galerien ausgestellt und stehen in Institutionen wie dem Londoner Victoria & Albert Museum, das Martin Roth fünf Jahre leitete und engagiert öffnete. Enttäuscht vom Brexit kehrte der überzeugte Europäer im Herbst 2016 nach Berlin zurück. Edmund de Waal beschwor die SKD, Roths Weg weiterzugehen. Ein Spaziergang wird das nicht. Dafür sind die Fußstapfen, die dieser Weltbürger hinterließ, viel zu groß.

zur Startseite