Auch Unglück verbindet Nach dem Erstlingserfolg von „Almuth und Rita“ gibt es Neues von den ziemlich besten Freundinnen – gespielt von Senta Berger und Cornelia Froboess.

Die Strenge und die Buntere: Nach Werners Tod steht Almuth (Senta Berger, r.) Rita (Cornelia Froboess) zur Seite. Sie verbindet eine Freundschaft über Klassengrenzen hinweg. © ard degeto/sabine finger

Sie waren das Überraschungspaar im deutschen Fernsehen Anfang 2014. Senta Berger und Cornelia Froboess brillierten als Almuth und Rita in einem Film über grundverschiedene Seniorinnen und deren Lebensmodelle. Almuth, eine bindungsunfähige Zahnärztin in München, versuchte als Jungpensionärin ihren Alltag neu zu ordnen. Rita, eine temperamentvolle Berlinerin aus einfachen Verhältnissen, putzte bei ihr. Deren Witz und Herzlichkeit knackte die überstrenge Almuth, es entstand eine Freundschaft – trotz aller Gegensätze. Der Gewinn des Films: Senta Berger agierte mal nicht als stetig Herzensgute und die große Theaterschauspielerin Cornelia Froboess war überhaupt mal wieder im Fernsehen zu erleben.

Jetzt legte die ARD nach. Das Verhältnis der Frauen hat sich nicht grundlegend geändert: Rita putzt weiterhin bei Almuth. Die organisiert ihren durchterminierten Unruhestand: Doch dann stirbt Ritas Mann plötzlich. Jetzt braucht die sonst so Lebenslustige Beistand – was Almuth eigentlich nicht passt. Dazu kommt, dass Tochter Kathrin mit Anhang bei ihr einzieht. Alte Konflikte zwischen Mutter und Kind brechen auf. Als sich dann noch Rita einmischt, kracht es zwischen den Frauen. Die ehemalige Zahnärztin bleibt unglücklich zurück. Doch am Ende wird alles gut!

Der zweite Film hat ähnlich wie der erste manch überzogene, nur bedingt glaubwürdige Szenen. Doch das Spiel von Berger und Froboess – beide Mitte 70 – reißt alles wieder raus. Sie gestalten ihre Figuren glaubwürdig. Die eine, die sich selbst nicht mag, lernt ganz langsam, Gefühle zuzulassen, sich selbst zu mögen. Die andere, nicht allzu helle, meistert mit ihrer Herz-am-rechten-Fleck-Rhetorik und flotten Schnauze auch schwere Momente im Alltag wie ein Stehaufmännchen.

Sehr schön sind einige Fallhöhen im Film: etwa wenn Almuth nach Ritas Schlehenlikör umkippt oder Rita neben ihr in der Oper austickt. Der Film ist der lohnende zweite Teil einer Läuterungskomödie mit tragischen Einsprengseln. Es dürften Fortsetzungen folgen. Für die Sachsen ist außerdem interessant, die Drehorte in Dresden und Görlitz ausfindig zu machen.

