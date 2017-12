Auch Punkrocker wollen fliegen Der Alte Schlachthof bebte, als die Herren von Dritte Wahl mit ihren Fans auf musikalische Zeitreise gingen.

Gunnar Schröder schreit ins Mikrofon: „Ich möchte fliegen, ganz weit oben überm Meer.“ Dann müsse er nicht mehr sehen, was auf dem Boden geschehe. Der Wunsch vom Fliegen wird ihm am Samstagabend im Alten Schlachthof in Dresden erfüllt. Nur das Schlagzeug gibt noch den Takt vor, das Singen übernimmt das Publikum. Immer wieder grölen die Massen den Refrain des Lieds „Fliegen“. Und die anderen drei Mitglieder der Rostocker Punkband Dritte Wahl?

Die fliegen selbst. Und zwar auf den Händen ihrer Fans. Gemeinsam lassen sie sich zum Crowdsurfing von der Bühne fallen. Es geht einmal quer durch die Halle und wieder zurück zur Bühne. Getragen werden sie von Punks mit Irokesenschnitt, jungen Männern in Bandshirts, Rockerdamen und jenen, die wohl schon Anfang der 90er auf den Konzerten der Punkrocker waren. Doch ob sie nun zum ersten oder zum zehnten Mal bei Dritte Wahl sind – es ist für jeden etwas dabei. Die Setlist in den zwei Stunden ist bunt durchmischt. Die Texte sind alle links-politisch und kämpferisch. Manche aus den Neunzigern wie „Auge um Auge“, andere wiederum sind von dem zehnten, im September erschienenen Album „10“. Aber ob nun über die mickrigen 25 Cent des Flaschensammlers gesungen wird, Mister Spock sie von der Erde beamen soll oder die Fans solange schreien, bis die Band die Räumung der Mainzer Straße Berlins wieder ins Gedächtnis ruft: Die Punker rocken.

Sänger und Gitarrist Gunnar Schröder ist um keinen Spruch verlegen und macht sich nichts daraus, nach 29 Jahren auf der Bühne auch mal ein Punk-Tabu zu brechen – sei es durch das Wagnis, mal vor aller Augen ein Stimmgerät zu benutzen, was in Punkerkreisen natürlich verpönt ist. Oder einfach klarzustellen, dass die Rostocker nicht poppiger geworden sind, sondern schon immer die Popstars unter den Punkbands waren. Viel zu hören ist davon aber nicht. Harte Gitarrenriffs tragen die Lieder – und sogar der Bassist darf in einem Solo zeigen, dass er tatsächlich mehr als nur zwei Töne spielen kann. Da dürfen die Rostocker auch mal im Konfettiregen vom Boden abheben.

zur Startseite