„Auch Kruzianer schweben nicht auf Wolke 7“ Der Kreuzchor startet in eine neue Spielzeit, die Veränderungen, Kämpfe und ein Gipfeltreffen mit den Wiener Sängerknaben bringt.

Pause mit lässigem Kantor – nur fürs Foto: Ansonsten geht der Alltag mit Proben, Schule und Auftritten für die Kruzianer wieder los. Um die 125 Mitglieder hat der städtisch getragene Kreuzchor, der sich unverändert als Kirchenchor versteht und Dresdens sympathischster Botschafter ist. © Matthias Krüger

Eine spannende Woche liegt hinter den Kruzianern. „Es ist jedes Jahr nach den Sommerferien aufregend, wie sich der Kreuzchor verändert“, sagt Kreuzkantor Roderich Kreile, „wie sich der Männerchor neu formiert, bei welchen Leistungsträgern des Knabenchores sich der Stimmbruch ankündigt und wie die neuen Viertklässler zurechtkommen.“ Die Auftritte zum Start in die Spielzeit am Wochenende in der Kreuzkirche zeigten: Es gilt zu arbeiten, aber das Niveau ist schon gut.

Aufregend und mit Schlagzeilen war die vergangene Saison zu Ende gegangen. Zwölftklässler hatten die Proben zur Abschlusstournee des Ensembles geschwänzt und unternahmen mit Klassenkameraden eine private Reise – und keine Schulfahrt, wie anfangs dargestellt. Aufgrund des „einmaligen und gravierenden Vertrauensmissbrauchs“ schloss der Kantor in Absprache mit den Chorpädagogen und der Kreuzschule die jungen Männer von der Tournee aus. Er lud sie aber, als sie Reue zeigten, ein, den Tourneeabschluss in Wittenberge mitzusingen. Die Mehrzahl tat es.

Neue Schulstruktur überfällig

Das Vorkommnis erregte Gemüter. Ex-Kruzianer und Politiker schrieben offene Briefe und beklagten eine zunehmende Kommerzialisierung sowie eine Abkehr von den Werten und dem Selbstverständnis des Chores. Der Kantor verneint das – seit Jahren schon – vehement, freut sich aber über die durch die Briefe geäußerte „unverändert starke Identifikation der Alt-Kruzianer mit uns. Jede Anregung, jede geäußerte Sorge nehme ich ernst und prüfe sie.“

Seit gut zwei Jahren sieht er sich mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert. Der Grund: Die Feier zum 800-jährigen Bestehen des Chores 2016 brachte einen Wandel in der Außendarstellung und -wirkung des Ensembles. Der von der Stadt Dresden finanzierte Kirchenchor widmete sich mehr weltlichen Angeboten und suchte intensiv Partnerschaften mit Sponsoren. Er präsentierte sich so selbstbewusst, modern und einnehmend wie nie zuvor.

„Ich verstehe die Alt-Kruzianer, die ihre Chorzeit als Maßstab nehmen. Aber es hat sich so viel um den Kreuzchor verändert. Wir können uns doch der gesellschaftlichen und technischen Entwicklung nicht verschließen“, so der Kantor. „Auch Kruzianer schweben nicht auf Wolke 7.“ Alle pädagogischen und künstlerischen Rahmenbedingungen stünden auf dem Prüfstand, um die Sänger besser zu fördern, die christliche Botschaft weiterzutragen und flexibler auf Entwicklungen reagieren zu können. „Da bleibt es nicht bei Kosmetik.“

Ideal wäre beispielsweise das Herausnehmen der Kruzianer aus der gegenwärtigen Unterrichtstruktur der gemischten Klassen. Ähnlich wie beim Sportgymnasium wäre dann die Vermittlung des Schulstoffs nach den Jahreshöhepunkten der zweifelsfrei Hoch-Leistungssänger abgestimmt. „Allerdings ist mir klar, dass diese Veränderungen noch viele, vielleicht Jahre dauernde Gespräche mit der Kreuzschule, der Kirche, Politikern und den Eltern der uns anvertrauten Kinder erfordern.“

Roderich Kreile gibt zu, im Jubiläumsjahr mit zusätzlichen Auftritten die Sänger an Grenzen gebracht zu haben. 2016 gab es um die 120 Auftritte. Längst wurde die Anzahl der Auftritte und Proben um ein Fünftel reduziert. „Ein weiteres Zurücknehmen würde der Arbeitsfähigkeit und dem Ruf des Chores schaden.“ Denn das haben die vergangenen Jahre gezeigt. Kritiker wie Konzertveranstalter loben die gestiegene Qualität des Ensembles und – zumindest international – seinen Mut zur Öffnung.

„Unverändert prägen die kirchlichen Aufgaben mit Vespern und Gottesdiensten unseren Alltag. Und wir haben auch zahlenmäßig nicht mehr Auftritte mit weltlichem Charakter wie Konzerte oder Serenaden. Aber, wir versuchen, bei diesen Auftritten mehr Leute zu erreichen. Nicht um sie zu bekehren, aber um sie an unsere christlich-humanistischen Werte heranzuführen.“ Ein Beispiel ist das Adventskonzert im DDV-Stadion von Dynamo. Zehntausende feiern dieses emotional berührende Ereignis. „Wir werden in der Stadt anders wahrgenommen – nicht nur von den elitären, bürgerlichen Schichten.“

Gerade das gefällt vielen ehemaligen Kruzianern nicht. Die vergleichsweise kleine Gemeinde der Kreuzkirche sei doch immer genug gewesen, ist ihr Tenor. Auch die neue, offensive Werbung für solche Ereignisse erbost nicht wenige. Speziell im Jubiläumsjahr war die Kritik heftig. Die Kruzianer seien für Imagefilme um die halbe Welt geschickt worden und zu viel Schule sei ausgefallen. Außerdem stünden in manchem Werbetrailer mehr die Sponsormarken im Vordergrund als die Kruzianer.

Wenn der Oberbürgermeister kuscht

Letztere Kritikpunkte waren berechtigt. „Wir haben 2016 manch Lehrgeld bezahlt“, sagt der Chorleiter. Zugleich verteidigt er die neue mediale Darstellung. „Mit ein paar Plakaten und Mundpropaganda erreicht man heute doch kaum noch jemanden. Und nur wenn wir Leute erreichen, können wir weiterhin Schütz, Bach und Brahms uneingeschränkt interpretieren.“ Auch auf die Zusammenarbeit mit Sponsoren lässt er nichts kommen. „Wir sind auf diese Drittmittel angesichts unseres nicht zu üppigen städtischen Etats angewiesen.“ Noch mehr Gestaltungsfreiraum und Eigenverantwortung wünscht sich das Team seit Langem bei Auftritten in „unserer Kreuzkirche“. Aber: Ein entsprechender Vertrag zwischen der Stadt als Träger des Chores und der Kirche liegt beim Oberbürgermeister Dirk Hilbert. „Der OB hat das Recht, alle Faktoren ausgiebig zu prüfen“, so Kreile diplomatisch. Undiplomatisch formuliert: Der OB kuscht, weil die Kirche keine Kompetenzen abgeben will.

Es wird also eine Saison der Kämpfe, aber auch der faszinierenden Projekte. So kehrt der Kreuzchor in den Kulturpalast zurück, singt Mendelssohns „Paulus“, gastiert wieder in China und gibt am 22. Dezember sein dann drittes Stadion-Adventskonzert. Und für Juni plant er ein Gipfeltreffen der Knabenchöre. Erstmals werden Kruzianer und Wiener Sängerknaben gemeinsam auftreten – in der Kreuzkirche, später in Wien. „Es geht wieder los“, sagt Roderich Kreile, „und das sehr ordentlich.“

