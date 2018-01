TV-Tipp Auch Gregor Gysi macht auf Jeck Eine Umfrage zeigt: 38 Prozent der Zuschauer sind von „Helau und Alaaf!“ genervt. Trotzdem gibt es 95 Karnevalssendungen: Vorsicht also ab diesem Sonntag.

Ab Sonntag gibt es Neues und Altes von der fünften Jahreszeit. So startet der SWR mit einer bayerisch-schwäbischen Prunksitzung. Die ARD zeigt am Montag „Wider den tierischen Ernst“ – mit Gregor Gysi als Gast. © ARD

Ab Sonntag heißt es wieder: Vorsichtig beim Einschalten des Fernsehers: Es könnte einem „Helau und Alaaf!“ entgegenschallen oder einer dieser typischen „Täterätä“-Tuschs zum lyrisch schwachen Paarreim-Singsang der Prunksitzungen. Denn ARD, ZDF und Dritten feiern die fünfte Jahreszeit.

Ab diesem Sonntag sind im Gebühren-TV die Narren im Dauereinsatz. Der Südwestfunk und der Hessische Rundfunk bringen Aufzeichnungen des „Lustigsten“ aus der jeweiligen Fastnacht der vergangenen Jahre. Dann folgen ab Montag bei ARD, ZDF und den anderen Dritten im Januar und Februar insgesamt 95 Karnevalssendungen. Sechs dieser Formate wie „Wider den tierischen Ernst“ aus Aachen strahlt das Erste aus, zwei wie „Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung“ das ZDF und 87 die Dritten: darunter 28 im Bayerischen Rundfunk, 27 im Westdeutschen Rundfunk – hingegen nur eine im Norddeutschen Rundfunk. Auch der MDR ist mit „Unser Dorf feiert Karneval – Närrisches aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen“ und der RBB mit „Heut’ steppt der Adler – Die Karnevalsgala aus Cottbus“ dabei. Nur, was denkt der Zuschauer über die Flut der Prunksitzungen, Rosenmontagszüge, Büttenreden und Proklamationen?

Eine repräsentative Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa Anfang des Jahres unter 1 002 Deutschen für die Fernsehzeitschrift „Hörzu“ durchführte, zeigt: Weit mehr als jeder dritte Zuschauer (38 Prozent) ist inzwischen genervt, unter den 30- bis 44-Jährigen sogar jeder zweite (50 Prozent). Signifikant sind auch die regionalen Unterschiede. In Norddeutschland schalten 50 Prozent der Zuschauer ab oder um, und in Ostdeutschland verweigern sich ebenfalls 49 Prozent der Bevölkerung den TV-Jecken.

Mehr Gnade finden die TV-Jecken dagegen in Nordrhein-Westfalen – dort fühlen sich „nur“ 32 Prozent aller Zuschauer und in Süddeutschland nur 35 Prozent von den Narren der Sender belästigt. 40 Prozent finden die Anzahl der 95 Sendungen „genau richtig“ und gar fünf Prozent wünschen sich mehr Karneval in der Röhre.

