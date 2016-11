Aschenputtel ohne Nüsse Mit Rossinis Belcanto-Oper „La Cenerentola“ bringen die Landesbühnen Sachsen eine interessante Farbe in ihren Spielplan: Die Liebe triumphiert.

Begehrtes Aschenputtel, doch sie nimmt einen anderen. © Hagen König

Aschenputtel ist an den Landesbühnen Sachsen nun auch ohne drei Haselnüsse, dafür mit Rossinis Musik als „La Cenerentola“ zu erleben. Im Untertitel heißt die Oper „Der Triumph der Liebe“. Damit ist alles klar und man kann sich mit Wonne der Musik, ihrem aberwitzig schnellen Sprechgesang, den sich immer neu zusammenfindenden Ensembles, den sich auf- und abschwingenden Koloraturen und den brausenden, stimmungsvollen Orchesterzwischenspielen widmen. Dazu kommt eine geschmackvolle, überraschende und dabei praktikable Ausstattung, und begeisterter Premierenapplaus ist garantiert.

Die Märchen-Geschichte wird ein wenig variiert, zumal Regisseurin Annette Jahns und Ausstatter Stefan Wiel sie in die Mitte des 20. Jahrhunderts verlegen. So wird Cenerentola, dem Aschenputtel, das hier Angelina heißt, mehr emanzipierter Freiraum eingeräumt. Der „Prinz“ heißt Don Ramiro. Nach dem Willen seines verstorbenen reichen Vaters soll er Wein, Weib und Gesang gegen die Ehe tauschen. Doch zuvor geht es um Erkundungen; Ramiros Diener geht als Prinz auf Brautschau, während Ramiro in der Dienerrolle hinter die Fassaden blicken soll. Doch er sieht nur Cenerentola und damit das Wesentliche.

Mit den ersten Tönen ist die Geschichte zwischen den beiden klar. Die zum Dienstmädchen degradierte Angelina hat rechte Herzensgröße und Redlichkeit. Über ein paar Umwege landet Ramiro bei der für ihn Bestimmten. Da ist schon erstaunlich, wie viele Arien und Ensembles Rossini noch einfügt, bis sich alles zum Finale findet.

Rossinis Musik ist der Kern dieser Oper. Opernliebhaber haben perfekte Interpreten im Ohr, die sich auf diese Art der Musik spezialisiert haben. Der Charme der Landesbühnen ist, Rossini als eine Farbe im Spielplan, nach einer Barock- und einer modernen Oper, zu präsentieren. In diesem Kontext leisten Musiker und Sänger Erstaunliches und steigern sich im Lauf des Abends noch hörbar. Hans-Peter Preu am Pult nimmt die Herausforderung der Partitur an, reizt die Tempi aus auf die Gefahr hin, Auseinanderfallendes wieder zusammenfügen zu müssen.

Etablierte Solisten, die vor vier Jahren bei Annette Jahns Inszenierung von Rossinis „Barbier“ die Neuen waren, legen sich ausnahmslos ins Zeug, auch wenn manche häufiger den Dirigenten als den Spielpartner im Blick haben. Herausragend etwa Patrizia Häusermann als rundum überzeugende Cenerentola. Daneben stehen junge, noch studierende Gäste wie die vielversprechende Leandra Johne als Tisbe oder der helle Tenor Jannes Philipp Mönnighoff in der Prinzenrolle. Das gesamte Ensemble findet je die eigene Lösung für die anspruchsvollen sängerischen Aufgaben.

Wieder am 18. und 27. 11,, 4., 18., 25. und 27. 12. sowie 2017; Kartentel. 0351 8954214

