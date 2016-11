Aschenbrödel mit Abgründen Sandra Maria Huimann spielt an den Landesbühnen Sachsen „alles“. In Seitenprojekten lebt sie ihre Verrücktheit aus.

zurück Bild 1 von 2 weiter Seit 2013 darf die Schauspielerin Sandra Maria Huimann Prinzessin sein: In „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf der Felsenbühne Rathen. © Detlef Ulbrich Seit 2013 darf die Schauspielerin Sandra Maria Huimann Prinzessin sein: In „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf der Felsenbühne Rathen.

Es lohnt sich, mal genauer hinzuschauen. Sandra Maria Huimann ist auch Frontfrau einer Elektro-Industrial-Band.

Ein Kleinmädchentraum: Einmal Prinzessin sein. Ein Sternenkleid tragen, wallend und lang, eine glitzernde Krone und Haar, das die Hüfte streift. Böse Zungen sagen, manche Frauen heiraten nur, um so einen Moment zu erleben.

Sandra Maria Huimann erlebt ihn immer wieder, und sie kriegt sogar Geld dafür. Die Schauspielerin ist Aschenbrödel auf der Felsenbühne Rathen, und wenn man sie so anschaut, ist man nicht überrascht, dass sie diese Rolle abgestaubt hat. Blondes Haar, blaue Augen, eine schlanke Statur. Seit 2009 ist sie im Ensemble der Landesbühnen, seit 2013 spielt sie das Aschenbrödel, und sie hat keine Scheu zu sagen, wie gern sie in das blaue Prinzessinnenkleid schlüpft. Dass Schauspielerinnen in Wahrheit Handwerkerinnen sind und alles andere als empfindliche Diven, merkt man an solchen Sätzen: „Ich mag die Felsenbühne! Auch wenn es regnet, die Perücke klebt und das Kleid nass ist – ach, es ist einfach toll!“

Mit österreichischer Eleganz

Sie wirkt spröder als auf der Bühne. Noch schlanker, fast zierlich, aber weniger lieblich. Sandra Maria Huimann ist eine Frau Anfang 30, die einiges auf sich genommen hat, um ihren Traum leben zu können. Geboren in Wien, aufgewachsen im selbigen Umland, probierte sie sich zeitweilig in einem Studium der Theaterwissenschaft, um sich dann endgültig für die Schauspiellaufbahn zu entscheiden. Dass Dresden mit Wien bis auf das Barocke nicht viel gemein hat, stört sie nicht, „ich fühle mich als Wienerin, aber in Dresden lebe ich sehr gern“, sagt Huimann. Sie fragt, ob sie zu schnell spricht und pikt in ihr Stück Zitronensandkuchen. „Ich bin eine Naschkatze“, entschuldigt sie sich, „an Kuchen kann ich nicht vorbeigehen“. Den Wiener Dialekt hört man ihr nur ganz leicht an, doch ein Hauch von österreichischer Eleganz liegt in ihrer Sprache, kultiviert und lässig zugleich. Manchmal, gibt sie zu, vermisse sie das Lockere aus Wien. Dass man dort auf der Straße mehr angeflirtet wird. Wenn es weiter nichts ist ...

Die Landesbühnen Sachsen in Radebeul sind ein Reisetheater. Ein Haus für das ganze Bundesland, für alle von jung bis alt. Der Job hat im Alltag vermutlich wenig von dem Glamour, von der manch junge Schauspielerin träumt. Sandra Maria Huimann ist Esmeralda im „Glöckner von Notre Dame“, die Buhlschaft im „Jedermann“, sie spielt Schneeweißchen und eben das Aschenbrödel. Sie ist aber auch „Pferd, Kuh, Schwein, Gans“ in „Hans im Glück“, und sie muss lachen, wenn sie das erzählt. Als Schauspielerin psychologisiert man sich nicht jeden Abend durch die Literatur, man reißt auch einfach mal die Rollen ab. Strengt das nicht wahnsinnig an, so im Rädchen zu stecken? Sandra Maria Huimann scheint überrascht ob dieser Frage. „Ich kann das ganz gut aushalten“, sagt sie – nicht arrogant, sondern sehr bei sich.

Sie hat ihre Wege gefunden, sich auszuprobieren. Als Sängerin in einer Band namens Machine de Beauvoir macht sie „episch-poetischen Elektro-Industrial“ wie sie das Projekt mit zwei Musikern nennt. Es ist eine schräge Installation aus Sprechgesang, elektronischer Musik und Videos. Statt Aschenbrödel steht eine unnahbare Frontfrau im Flackerlicht, um die herum es herrlich scheppert und krächzt. Im nächsten Jahr erscheint die erste LP von Machine de Beauvoir, bewusst hat die Band ihre Musik auf das rare Vinyl gepresst. Es ist ein Liebhaberprojekt. Einer der Orte, an denen Sandra Maria Huimann ausbrechen kann. Ein weiterer ist die Regie. „Ich liebe meine Arbeit als Schauspielerin“, sagt sie. „Es gibt hunderttausend Möglichkeiten, mich in ihr auszudrücken. Doch als Regisseurin kann ich mich anders intellektuell beschäftigen. Als Schauspielerin füge ich mich in ein bestehendes Konzept ein. Als Regisseurin konstruiere ich eine ganze Welt neu.“ Letztes Jahr inszenierte sie zum ersten Mal selbst: „Salome“ von Oscar Wilde, als kleine Studioinszenierung der Landesbühnen. „Ich habe den Grundkonflikt etwas geändert“, sagt Huimann. Es geht nun um Whistleblower, um Systemverweigerer und Dissidenten. Um jene, die außerhalb der Ordnung stehen und sie ins Wanken bringen. „Für mich geht es auf“, sagt sie ein bisschen unsicher. Wer sich ausprobiert, muss mit Untiefen rechnen. Sandra Maria Huimann geht ihnen nicht aus dem Weg.

Lust auf Abgründe

Und dann steht, fast jeden Abend, wieder das Alltagsgeschäft an. Sie steckt in den Endproben für die nächste Premiere der Landesbühnen: „Fisch zu viert“ von Wolfgang Kohlhaase. Eine Kriminalkomödie mit tragischem Hintergrund, drei Schwestern buhlen um denselben Mann – und jede will ihn umbringen. „Ich mag das Morbide an diesem Stück“, sagt Sandra Maria Huimann, „die Lust an menschlichen Abgründen, die in diesem Text mitschwingt.“ Abgründe, die man dem Aschenputtel da auf der Felsenbühne nicht unbedingt zugetraut hätte.

Premiere „Fisch zu viert“: 26.11., 20 Uhr, Theaterkahn Dresden. Weitere Vorstellungen: 27.11., 9., 15. und 16.12., Tickets unter: 0351/4969450

zur Startseite