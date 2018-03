ARD und ZDF sehen Mehrheit hinter sich Die Abstimmung in der Schweiz heizt den Streit um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in Deutschland wieder an.

Die Schweizer gehen jetzt mit ihrer Abstimmung über Rundfunk-Gebühren voran. © dpa

Am Sonntag entscheiden 5,3 Millionen Schweizer, ob sie den Rundfunkbeitrag abschaffen wollen. Die Volksabstimmung hat auch in Deutschland die Debatte über das Für und Wider des öffentlich finanzierten Rundfunks – im Wesentlichen ARD und ZDF – angeheizt.

Umfragen deuten zwar auf eine klare Ablehnung der Abschaffung von 60 Prozent hin, aber die Debatte dürfte weitergehen. Die Initiatoren wollen auch bei einer Niederlage weiter gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgehen.

Die Befürworter der Gebührenabschaffung argumentieren, der öffentlich finanzierte Rundfunk sei zu teuer, zu tendenziös und überflüssig. Mündige Bürger müssten bei der Vielzahl von Informationsangeboten im Internet selbst entscheiden können, für was sie zahlen wollen. Die SRG könne sich ja durch mehr Werbung oder den Verkauf ihrer Sendungen in Abos wie beim Bezahlfernsehen finanzieren.

Die Regierung und die SRG warnen dagegen, dass ein Ja zur Abschaffung der Gebühren das Ende des öffentlich finanzierten Rundfunks bedeute, weil dann drei Viertel des Budgets wegbrächen. Eine Demokratie brauche gute, unabhängige Informationen, die der private Markt mit seinem Blick auf Einschaltquoten nicht liefern könne. „Qualitätsjournalismus ist über den Markt nicht mehr finanzierbar“, sagt Medienwissenschaftler Vinzenz Wyss aus Zürich.

In Deutschland macht die AfD Stimmung gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. ARD und ZDF seien nicht mehr zeitgemäß, sagte die stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Beatrix von Storch in der Sendung „Maischberger“: „Als das Auto erfunden wurde, wurden die Kutschen auch abgeschafft.“

Zeitungsverleger ärgern sich über das Internetangebot der Öffentlich-Rechtlichen. „So wird mit staatlich festgesetzten Rundfunkbeiträgen Quasi-Gratispresse im Netz gemacht und der Markt der Zeitungen massiv beeinträchtigt“, sagt eine Sprecherin des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV). ARD und ZDF argumentieren mit ihrer Qualität. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm sagt: „Manche fragen: Sollte man für Qualitätsinhalte nicht allein auf die Kräfte des Marktes vertrauen? Unsere Analyse ergibt ein eindeutiges Nein.“

ZDF und ARD seien hierzulande trotz der großen Konkurrenz mit deutlichem Abstand die meistgesehenen TV-Sender, sagt ZDF-Intendant Thomas Bellut „Und alle Umfragen zeigen, dass eine klare Mehrheit hinter ihnen steht.“ Die Zustimmung zum Rundfunksystem in Deutschland sei deutlich größer, als es bei aller Kritik den Anschein habe.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) fürchtet allerdings negative Auswirkungen auf Deutschland: „Wenn diese Initiative durchkommen würde, würde das hier all denjenigen Auftrieb geben, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Rundfunkbeitrag infrage stellen“, sagt der DJV-Vorsitzende Frank Überall. „Die Diskussionen würden dann noch schwieriger, als sie jetzt schon sind.“

In Österreich weht dem ORF mit der neuen rechtskonservativen Regierung aus ÖVP und FPÖ bereits ein schärferer Wind ins Gesicht. Speziell die rechte FPÖ will die Abschaffung der „Zwangsgebühren“ für den Sender. Zumindest sei der ORF-Etat von einer Milliarde Euro in einem Land mit nur neun Millionen Einwohnern zu hoch, so FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jennewein. Die FPÖ kritisiert den ORF regelmäßig. FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache postete jüngst auf Facebook über die wichtigste Nachrichtensendung des Landes: „Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden“. (dpa)

