Ape-calypse Now Im dritten „Planet der Affen“ erlahmt die humanistische Dynamik seiner Vorgänger.

Wie konnte es nur dazu kommen, dass in der Zukunft, die der Science-Fiction-Klassiker „Planet der Affen“ in Buch (1963) und Film (1968) ausmalt, sprachbegabte Affen über stumme, viehische Menschen herrschen? Dies erörtert seit 2011 eine Filmreihe von Grund auf neu, und zumindest für die Spezies des Blockbusters erwies sie sich als überdurchschnittlich intelligent. Im Mittelpunkt steht Caesar, ein genmanipulierter Schimpanse, der sich seiner selbst immer bewusster wird und Seinesgleichen befreit, während die Menschheit an den „Nebenwirkungen“ eines Demenz-Medikaments (fast) zugrunde geht. Man gönnt es ihr.

Doch ihre schlimmen Primaten-Taten wirken fort auch im Affenstaat und machen die von Caesar angestrebte friedliche Koexistenz mit den Menschen unmöglich. Die Humanität dieses Affen ist tragisch.

Die interessanten Dynamiken an der Grenze zwischen Affe und Mensch erlahmen jedoch nun im dritten, abermals von Matt Reeves inszenierten Teil. Wieder gibt es Kämpfe und Konversationen, einen fiesen Kontrahenten (Woody Harrelson als kahler „Ape-pocalypse Now“-Colonel), eine Virusmutation, ein wenig Western-Feeling und eine erneute Gefangenschaft.

Dass Caesar darüber zum hassenden Rächer werden könnte, ist eine letzte, nicht sehr vielschichtige Wendung in einem immer zäher fließenden Film. Kunsthandwerklich ragt er gleichwohl heraus durch seine kostbaren 3-D-Bilder und das Spiel von „Gollum“ Andy Serkis, der dem animierten Caesar seine Mimik leiht. Doch im Grunde wirkt die Intensität der äffischen Affektbilder sinnentstellend: Weil man ja nur bewundern kann, was die Menschen da wieder Tolles hingekriegt haben.

