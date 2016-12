Anna Netrebko mit echtem Gefühl Wieder mal liebt und stirbt die Sopranistin als Manon Lescaut. Nur diesmal braucht sie dazu keine Pin-up-Posen und Kulissen.

Puccini: „Manon Lescaut“; A. Netrebko, Y. Eyvazov und das Münchner Rundfunkorchester (Deutsche Grammophon)

Diesmal ist alles anders. Diesmal ist alles gut. Doch ein Rückblick: 2007 gierte die Opernwelt nach der neuen Traumpaar-Produktion von Anna Netrebko und Rolando Villazon in der tragischen Geschichte der Manon Lescaut von Puccini. Ein Videoclip-Regisseur inszenierte in der Berliner Staatsoper die Titelheldin als eine öffentliche Frau, die beim Lieben und Sterben von Scheinwerfern umstellt wird wie Anna N. im wahren Leben. Dazu hatte die Diva bewährte Lifestyle- und Pin-up-Posen zu repetieren, die sie schon beim 2005er-Durchbruch mit einer „Traviata“ in Salzburg erfolgreich geboten hatte.

Nun legt die Deutsche Grammophon eine neue Liveaufnahme von den jüngsten Salzburger Festspielen vor. Kritiker waren sich nach den konzertanten Aufführungen einig, dass diese „Manon“ eine der besten Interpretationen überhaupt ist.

Und fürwahr, die Stimme der Starsopranistin hat Kraft und Wohlklang, ist nuancenreicher als noch vor Jahren. Die Aufnahmen verdeutlichen: Es braucht keine Kulissen und Szenenbilder. Man hört am Jubilieren und Stöhnen der Netrebko, was in der Geschichte geschieht. Denn sie singt nicht nur große Kunst, sondern echtes Gefühl – ihr neuer Lebenspartner Yusif Eyvazov agierte an ihrer Seite.

Auch die anderen Mitwirkenden waren weniger schillernd als 2007 mit Daniel Barenboim und dem Lindenoper-Ensemble, sondern dem Werk mehr Dienende. So kann sich der Fan auf eine emotionale Achterbahn einlassen, die diese Oper schon immer so groß wie zugleich heikel macht.

