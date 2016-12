Anmut und Kraft in Bronze, Gips und Marmor Zwei Skulpturenausstellungen erster Güte bereichern nun die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden.

Jetzt in neuem Licht zu sehen: Adriaen de Vries’ Bronze „Tanzender Faun“ (Detail). © SKD

Brechts Vers „Anmut sparet nicht noch Mühe“ von 1950, einst als Hymnus für ein besseres Deutschland gedacht, könnte auch über den beiden zauberhaften Ausstellungen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden stehen, die seit heute in der Gemäldegalerie Alte Meister zugänglich sind und, in unmittelbarer Nähe zu Raffael und Rembrandt, Tizian und Rubens, einen ganz besonderen, einen buchstäblich plastischen Akzent setzen. In jenem Gang, in dem lange Zeit die Veduten Bernardo Bellottos hingen, und im Deutschen Saal des Zwingers, sonst Heimstatt der Bilder von Albrecht Dürer, Hans Holbein und den beiden Cranachs, sind nun Skulpturen und Abgüsse ausgestellt, die beides miteinander sinnfällig verbinden – zum einen Anmut, Grazie und klassisches Ebenmaß antiker und ihr nachempfundener Kunst aus der Zeit der Renaissance und des Barock, zum anderen die Kraft des Ausdrucks, die Erhabenheit der Form und die hohe Blüte schöpferischer Bemühung von Künstlern weit auseinander liegender Epochen.

Der aus dem böhmischen Aussig (Usti nad Labem) stammende Anton Raphael Mengs (1728 – 1779) malte für Kurfürsten und Könige in Dresden, Neapel und Madrid. Selbst der Papst hielt große Stücke auf ihn – Clemens XIII. kürte Mengs zum „Ritter des Ordens vom Goldenen Sporn“. Zwischendurch hielt sich der umtriebige Maler oft und gern lange in Rom auf und studierte dort Werke der Antike, fertigte Zeichnungen an, die dann als Vorlage für Drucke dienten, die weite Verbreitung fanden. Das von ihm verfasste Traktat „Gedanken über die Schönheit und den Geschmack“ von 1762 wurde in zahlreichen Akademien als Lehrbuch verwendet. Bis es zum Zerwürfnis wegen einer angeblichen oder tatsächlichen Fälschung kam, war er auch dem Archäologen und Kunstschriftsteller Winckelmann in enger Freundschaft verbunden. All sein Vermögen steckte Mengs der Überlieferung nach in seine Sammlung von Gipsabgüssen griechischer und römischer Figuren und Büsten. Nach seinem Tod wurde der Nachlass 1782 in Rom versteigert, Hunderte dieser Stücke gelangten nach Dresden. Hier wurde die Mengs’sche Sammlung ab 1794 im Stallhof ausgestellt, dem späteren Johanneum, das heute das Verkehrsmuseum beherbergt. Dank weiterer Erwerbungen wuchs der spezielle Bestand auf 833 Objekte an, die zum Teil bis 1939 öffentlich gezeigt wurden, zuletzt im Albertinum. Nur etwa die Hälfte davon sind erhalten, sie wurden jahrzehntelang in Depots verwahrt. Trotz der kriegs- und nachkriegsbedingten Verluste ist die Sammlung noch heute eine der größten ihrer Art, gleichwohl lange Zeit nur noch Insider Zugang hatten und von ihrem Range wussten. Nun können 120 der schönen Stücke wieder mit Muße öffentlich betrachtet werden – erstmals seit über 75 Jahren.

Die eindrucksvollen Figuren wurden ähnlich arrangiert wie einst in der Schau im Stallhof. Im Zentrum des Saales prangen die Hauptgruppen unter anderem mit dem Torso des „Apolls vom Belvedere“ und klassischen Darstellungen von Venus, Diana und anderen Gottheiten und göttlichen Wesen. An der Fensterfront sind kolossale Köpfe und Büsten zu sehen, an der gegenüberliegenden Wand reihen sich kleinere Porträts von griechischen Philosophen und römischen Kaisern, aber auch von Frauen und Kindern. Das alles ist nicht nach Themen geordnet, sondern mischt sich zu einer imposanten Schau, die auf sinnliche Art der Antike huldigt.

Beliebte Fürstengeschenke

Die andere Ausstellung – im „Bellotto-Gang“, der nunmehr der „Skulpturengang“ ist – präsentiert vierzig Werke der Renaissance und des Barock, die teils zum Grünen Gewölbe, teils zur Skulpturensammlung gehören. Schon früh erwarben Sachsens Fürsten verkleinerte Nachbildungen berühmter Monumentalwerke. So finden sich hier Bronzeminiaturen der Reiterstatue des Kaisers Mark Aurel auf dem Kapitolshügel in Rom und der Laokoon-Gruppe, deren marmornes Original 1506 wiederentdeckt worden war. Die kleine Renaissanceversion des Reiterstandbilds schuf der Bildhauer Filarete Mitte des 15. Jahrhunderts. Das Werk war ein Geschenk des Herzogs von Mantua 1586 an den Wettinerkurfürsten Christian I. – solche Kleinbronzen waren beliebte Präsente unter Europas Potentaten. Von Michelangelos Skulpturen der Aurora und des Crepusculo, die sich im Original in der Grabkirche San Lorenzo in Florenz befinden und den Morgen und den Abend symbolisieren, wurden von heute unbekannter Hand vor 1574 sehr lebendige Alabaster-Miniaturen angefertigt, die als Geschenke des Medici-Fürsten Cosimo I. nach Dresden kamen. Der „Tanzende Faun“, von Adriaen de Vries vor 1588 geschaffen, ist eine Figur, die von jeder Seite anders wirkt. Ursprünglich wurde der Faun von einer weiblichen Figur ergänzt, zu der er sich umzudrehen schien. Sie ging leider verloren. Der Reiz der Bewegung ist auch so zu erkennen, gleichwohl die Koketterie des kleinen Burschen nun ins Leere greift.

Dresdens Fürsten ließen sich nicht nur beschenken, sie kauften auch in ganz Europa, was ihnen zusagte, allen voran August der Starke. Weitere Spitzenwerke stammen von barocken Hofkünstlern wie Balthasar Permoser aus Salzburg, der viele Jahre in Dresden tätig war. Seinen ausdrucksstarken „Christus an der Geißelsäule“ hat er 1728 aus gelbrotem Marmor vom Salzburger Untersberg gemeißelt.

So speziell die Werke im Einzelnen sein mögen, der Ansatz, den die Kunstsammlungen mit beiden Ausstellungen verfolgen, ist universell: Kunst zu Kunst, mühelos über die Grenzen von Gattungen, Genres und Epochen hinweg.

