Angst vor Liebknechts Geheimarmee Mark Jones bringt Schwung in die Debatte um die blutige Deutsche Revolution von 1918 und 1919

„Einer muss der Bluthund sein“, sagte Gustav Noske auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe, dass er die Revolution 1918/19 im Arbeiterblut erstickt habe. © SZ/Archiv

Schüsse peitschen, Menschen fliehen. Ein Maschinengewehr mäht im Hinterhof einer dicht bebauten Wohnsiedlung 29 Personen nieder. Tiefflieger nehmen Dächer der Großstadt unter Beschuss. Bomben fallen in die umkämpften Bezirke der Metropole. Überreste verbrannter Menschen liegen auf den Straßen der Stadt. Widerstandsnester und eilends errichtete Barrikaden werden mit Artillerie und Mörsern zerschossen, zerschlagen und auseinandergerissen. Die „Kesselschlacht“ im Osten der Metropole ist nach mehreren Tagen geschlagen, der Widerstand gebrochen. Man sollte sich nicht täuschen: Die Rede ist nicht von Aleppo oder Mossul, sondern von Berlin im März 1919.

Gegen „Rote Bestien“

Im Zuge eines blutig verlaufenen Generalstreiks, an dem sich neben der USPD und der KPD zuerst auch die Anhänger der Regierungspartei SPD beteiligt hatten, waren mindestens 1 200 Tote und ungezählte Verwundete zu beklagen. Die Intensität der Kämpfe und das massive Vorgehen der von der Regierung eingesetzten Freikorps dürften auch etwas mit jener Gräuelgeschichte zu tun gehabt haben, die Tage zuvor die Hauptstadt elektrisiert hatte: Im Stadtbezirk Lichtenberg – so berichteten es sogar die Qualitätszeitungen Berlins – hätten Anhänger der KPD 60 Polizeibeamte „kaltblütig“ getötet. Der am selben Tage erlassene „Schießbefehl“ des SPD-Wehrministers Gustav Noske wollte solcherart „Grausamkeit und Bestialität“ mit entsprechender Härte begegnen: Wer mit der Waffe in der Hand kämpfend angetroffen werde, sei sofort zu erschießen. Noskes Männer ließen sich nicht lange bitten und legten den Befehl großzügig aus. Erst Tage später wurde bekannt, dass die „Lichtenberger Gräuel“ ins Reich der Fabel gehören. Vermutlich wurden diese „Fake-News“ von Freikorpsoffizieren selbst in Umlauf gebracht.

Solche und andere von ihm als „Gewaltmassaker“ bezeichnete Bürgerkriegskämpfe unterzieht der irische Historiker Mark Jones einer neuen intensiven Untersuchung. Er hat zahlreiche Archive, zeitgenössische Zeitungen und eine Fülle von Tagebüchern prominenter und weniger prominenter Zeitgenossen gesichtet. Erstmals erzählt er die Geschichte dieser deutschen Revolution und Republikgründung gänzlich aus der Perspektive der Gewalt. Ihn interessiert vor allem, warum die neue Revolutionsregierung nach kurzem friedlichem Intermezzo bereits im Dezember 1918 massive Gewalt gegen politische Gegner einsetzte, warum so viele politische und publizistische Stimmen nach staatlicher Gewaltanwendung riefen und weshalb die Täter oftmals ungeschoren davonkamen.

Jones nimmt in seiner Untersuchung mehrere „Gewaltmassaker“ in den Blick: So etwa die „Blutweihnacht“ 1918, den Januaraufstand in Berlin, die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, den Berliner „Märzaufstand“ und die Niederschlagung der Münchner Räterepublik im Mai 1919. Dabei gelangt er zu dem durchaus zutreffenden Schluss, dass durch Gerüchte, Gräuelpropaganda und „Phantasmagorien“ sowie durch eine publizistische Entmenschlichung des Gegners („Bestien“) die massive Gewaltanwendung entscheidend vorbereitet und legitimiert worden ist. Die Prägungen der Kriegszeit waren unverkennbar.

Aufschlussreich ist die quellengesättigte These, der „Liebknecht-Mythos“ habe die Gemüter im Land entscheidend beflügelt: Für viele Deutsche schien festzustehen, dass Karl Liebknecht, linksradikaler Sohn von SPD-Mitbegründer Wilhelm Liebknecht, eine ähnlich blutige und umstürzende Revolution wie Lenin in Russland plane. Ebenso, dass er über eine Geheimarmee mit beinahe 100 000 Kämpfern verfüge. Die Gefahr des Bolschewismus erschien immens und wurde trotz Schwäche der KPD für bare Münze genommen. Angst und Autosuggestion spielten eine verhängnisvolle Rolle. Allerdings hatten Liebknecht und Luxemburg mit ihren Rufen nach einem gewaltsamen Sturz der sozialdemokratischen Regierung dieser Gefahr selbst immer wieder neue Nahrung gegeben. Auch daran lässt Jones keinen Zweifel.

Zum bitteren Fazit dieses Buches zählt: Die Revolutionsregierung neigte wohl zu schnell, zu oft und zu massiv zu staatlicher Gewaltanwendung, um vermeintlich „russische Zustände“ zu verhindern und „ihren Herrschaftswillen um jeden Preis zu demonstrieren“. Sie setzte zudem auf rechtsgerichtete Truppen, die sie nicht wirklich kontrollieren konnte.

Die Einbeziehung von Ordnungsfanatikern wie Noske hat der Regierung und der jungen Republik perspektivisch mehr geschadet als genutzt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass für ihn und seinesgleichen besonnenere sozialdemokratische Politiker wie Hugo Haase, Wilhelm Dittmann oder Karl Kautsky Platz machen mussten, nur weil sie der „falschen“ sozialdemokratischen Partei angehörten, nämlich der USPD.

Wie stark profitierte Adolf Hitler?

Was in Jones’ Darstellung zu kurz kommt, sind stärkere Verweise auf die demokratischen und sozialen Errungenschaften, die dieselbe Regierung 1918/19 bewerkstelligte. Seine alleinige Fokussierung auf das Phänomen Gewalt führt hier zu Schieflagen.

Merkwürdig mutet zudem an, dass Jones‘ Studie im Mai 1919 endet. War doch die Republik von da ab keineswegs so gefestigt, wie er meint. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch von 1920 und die März-Kämpfe von 1921 bleiben ebenso ausgeklammert wie das Krisenjahr 1923. Diskussionsbedürftig erscheint überdies der Bogen der Gewalt, den Jones von 1919 bis ins Jahr 1933 schlägt: Wie stark profitierten die Nationalsozialisten tatsächlich von der „Gewaltkultur“ jener Anfangszeit? Dass es zu personellen Kontinuitäten zwischen Freikorps und SA kam, ist hinlänglich bekannt.

Man mag nicht alle Thesen des Buches teilen. Doch in die scheinbar festgefahrene Debatte um die deutsche Revolution von 1918/19 hat Mark Jones wieder ordentlich Schwung gebracht.

Mark Jones: Am Anfang war Gewalt. Propyläen,-Verlag 432 Seiten, 26 Euro

