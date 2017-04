TV-Tipp Anekdoten und ein Hauch Anarchie Eine MDR-Doku fasst in zwei Stunden die 70-jährige Geschichte des Ex-DDR-Staatslabels Amiga sehr unterhaltsam zusammen.

Auch Schlagerstar Frank Schöbel ließ sich bereitwillig zum Thema Amiga ausfragen. Seine Statements wie die von diversen anderen Pop-Künstlern der DDR machen die Doku authentisch. © MDR

Vielleicht hätte es das Ständchen doch nicht gebraucht. Aber so spontan, wie Petra Zieger ein „Happy Birthday“ auf Amiga anstimmte, war das Filmteam machtlos. Die 58-Jährige, in den 80ern die Vorzeige-Rocklady der DDR und inzwischen medial etwas weniger präsent, singt glücklicherweise nicht nur. Sie erinnert sich ebenso wie etliche Kollegen an teils putzige Anekdoten aus der nicht immer entspannten Zusammenarbeit mit den Damen und Herren des einstigen Staatslabels Amiga.

Regisseurin Heike Sittner, die ab 1989 selbst in der Synthiepop-Band Speed sang und den volkseigenen Musikbetrieb kennenlernen durfte, hat mit „Amiga – der Sound der DDR“ für den MDR eine äußerst unterhaltsame Dokumentation erstellt. Bewegte Bilder aus allen Phasen der ebenfalls sehr bewegten Geschichte des Pop-Unternehmens unterm Dach des VEB Deutsche Schallplatten bedienen dabei mehr als nur die Lust am Ostalgischen.

Das meiste wird schlicht beschrieben und nicht oberschlau kommentiert – eine gute Entscheidung. Zumal allein schon die plauderfreudigen Zeitzeugen für extrem unterschiedliche Perspektiven sorgen. Christian „Flake“ Lorenz, einst Keyboarder bei Feeling B. und jetzt in selbiger Funktion bei Rammstein beschäftigt, wundert sich noch heute, dass er und seine Kollegen damals überhaupt eine Platte machen durften. Dagegen wirkt Karat-Gitarrist Bernd Römer noch immer leicht genervt von dem Druck, quasi jedes Jahr ein neues Album abliefern zu müssen.

Geduldig nach Lizenzplatten anstehende Menschenmengen, seltsam gekleidete Jugendliche bei ebenso seltsamen Tanzveranstaltungen sind immer für ein Grinsen gut. Das gilt auch für die Geschichten, die Peter Schimmelpfennig zu erzählen hat. Der Mann aus dem Westen war es, der die Rockmusik der DDR als Handelsgut für sich entdeckte und 1976, quasi als Werbeveranstaltung in eigener Sache, das erste Westkonzert der Puhdys in Hamburg mit organisierte. „Mein alter Freund Horst Dietrich, damals Direktor der ,Fabrik’, war sehr angetan von der Idee, eine DDR-Rockband zeigen zu können“, sagt Schimmelpfennig. „Er hatte aber, was ich nicht wusste, schon eine andere Band engagiert. Nur für den Fall, dass die nicht kommen würden. Denn dran geglaubt hat so recht keiner, dass tatsächlich die Puhdys leibhaftig dort erscheinen würden.“ Die Band kam, spielte und siegte. Zumindest ein bisschen.

Manchmal ging es bei Amiga fast schon anarchisch zu. Wenn selbst Experten nicht weiterwussten, wurde experimentiert. Jürgen Ehle, Gitarrist von Pankow, kommt fast ins Schwärmen. „Weil es halt diese teuren Hallgeräte nicht gab, sind wir in verschiedene Räume gezogen, haben den Klang des Raumes mit aufgenommen: Das Treppenhaus am Reichstagsufer, die Toilette in der Brunnenstraße, eine Toreinfahrt …“ Am Ende stimmte der Sound, den richtigen Ton trifft auch diese Dokumentation – und das ist bei diesem polarisierenden Thema schon fast eine Kunst.

„Amiga – der Sound der DDR“, Montag, 20.15 Uhr, MDR

