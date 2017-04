An Montagen wie diesem Bis zuletzt blieb der Auftritt der Toten Hosen gegen Pegida in Dresden ein Geheimnis. Wie die Band geschafft hat, unerkannt nach Dresden zu kommen.

Ober-Hose Campino stellt nach dem Konzert klar: „Das hier war keine Promoscheiße, sondern eine reine Soli-Geste“. © Ronald Bonß

Beinahe scheitert es an einem Polizisten. Der Mann ist freundlich, er spricht mit den Demonstranten. Den rundum verschlossenen Transporter will er aber nicht durchlassen. Er versaut beinahe eine Überraschung. Hinter ihm, auf dem Neumarkt, vor bildungsbürgerlich-touristischer Kulisse spielt die Band Tam Tam Combony „Tanze Tango mit mir!“. Tuba und Akkordeon klingen. Zwei ältere Frauen tanzen tatsächlich, etwas zögerlich zuerst, dann enthusiastischer. Ihre Schritte sind der taktvolle Protest gegen „Kulturlose Demos mit Parolen und Gegröle“, zu dem das City-Management aufgerufen hatte.

Endlich darf der Lkw passieren. Sein Inhalt reißt die gediegene Stimmung jäh ins Gegenteil. Die Plane fällt, Die Toten Hosen sitzen auf dem Anhänger: E-Gitarre, fetter Bass, dröhnendes Schlagzeug und natürlich Sänger Campino. Der freut sich, an diesem Montag in Dresden zu sein, um mit den Demonstranten der Gruppe Nope „jetzt diesen kleinen Spaziergang hinzulegen“. Die Menge von vielleicht 100 überwiegend jungen Menschen jubelt. Schwarz dominiert als Kleiderfarbe. „Say-it-loud“-Sprechchöre begrüßen die Punk-Band aus Düsseldorf. Tam Tam Combony hat sich inzwischen aufs Fotografieren verlegt. Die Toten Hosen beginnen mit „Strom“.

Punkrock im Wohnzimmer

Es ist, als gäben sie den Nope-Demonstranten neue Energie. Die Ersten tanzen, da hat sich der Lkw noch gar nicht in Bewegung gesetzt. Sie grölen mit, sie schreien Parolen. Beäugt und bestaunt und nicht selten belächelt, beanspruchen sie jeden Montag aufs Neue die Straßen im Zentrum Dresdens. Sie wollen zurückerobern, was die Patriotischen Europäer seit zweieinhalb Jahren zu ihrer Spielwiese erklärt haben. Und sie wollen aufklären. Und sie wollen Zeichen setzen. Und sie wollen die Menschen bewegen, auch wenn immer weniger sich mit ihnen bewegen. Es sind zum einen junge Leute, die noch idealistisch und frei von überambitioniertem Stadtpatriotismus für etwas sind. Zu den Organisatoren gehören aber ebenso Mitglieder der Antifa, die Linken sind vertreten. Nope steht für das andere Ende des Spektrums im Dresdner Kaleidoskop.

Vier von ihnen hatten sich im vergangenen Herbst beworben für ein Wohnzimmerkonzert im Rahmen der neu aufgelegten „Magical-Mystery“-Tour der Toten Hosen. Die Punkrocker, längst im breitesten Mainstream angekommen – dass sie nett sind, ist praktisch Konsens –, haben das Format der Wohnzimmerkonzerte mehr oder weniger erfunden. Es ist genau das: Die Toten Hosen bauen ihre Anlage auf im Wohnzimmer oder der Garage oder einem anderen passenden Raum eines Fans. Der hat sich vorher beworben und überzeugend erklärt, warum so ein Konzert bei ihm stattfinden muss und seine Nachbarn nichts dagegen haben. Der Ort wird geheim gehalten. Nur die Beteiligten und deren Gäste erfahren vom Wo und Wann. Voriges Wochenende hat die Tour in Chemnitz begonnen – in einem Probenraum. Für Nope stellt sich die Band, die normalerweise Arenen füllt, auf einen Lkw-Anhänger und liefert ein ebenso professionelles Programm wie sonst für ein paar Tausend. „Das hier war keine Promoscheiße, sondern eine reine Soli-Geste“, sagt der Sänger Campino.

Die Nope-Sprecher sagen, sie wollten ihren Mitstreitern eine Freude machen, als sie sich um eines der Magical-Mystery-Konzerte beworben hatten. Kein Event sollte es werden, das, wie damals mit Herbert Grönemeyer, die Massen zum Party-Protest auf die Straße holt. Die, die sowieso immer da sind, sollten dafür einmal belohnt werden. Mehr nicht. Die Toten Hosen fanden die Idee überzeugend und hielten dicht. Per Mail und Kurznachricht erfuhren selbst Journalisten und Teilnehmer erst kurz vorher vom genauen Treffpunkt. Die Überraschung war perfekt. Auch für die Organisatoren der ebenfalls an diesem Tag geplanten Tanzveranstaltung auf dem Neumarkt. „Mit uns hatte sich niemand abgesprochen“, sagen die Nope-Sprecher. Sie selbst mussten ein Geheimnis wahren. So gruben die einen Pegida-Gegner den anderen das Wasser ab.

Lieber Pokémons jagen

Ob die etwa 2 000 Pegida-Teilnehmer „Willkommen Deutschland“, „Sascha“ oder das Ärzte-Cover „Schrei nach Liebe“ hören können? Vom Altmarkt weht unbeirrt das Lamento von Pegida-Frontman Siegfried Däbritz über Parallelgesellschaften und schwere sexuelle Belästigungen herüber. Vor dem Band-Lkw unterbricht eine Ansprache gegen die „rassistische Kackscheiße“ die Musik. Manches kommt aufgeregt und ein bisschen sperrig daher. Pegida beherrscht die Sprache des einfachen Mannes, Nope die des engagierten Studenten. Doch selbst die wollen nicht immer zuhören: „Wie kann es sein, dass Menschen lieber Pokémons jagen, als mit uns gegen Rassismus und Pegida zu laufen?“, fragt die Rednerin und setzt nach: „Wo seid ihr, die ihr jetzt mit uns Die Toten Hosen abfeiert, an allen anderen Montagen im Jahr?“

Nach gut zwei Stunden werden aus einem kleinen Häufchen von etwa 100 Demonstranten vielleicht 500, die sich immerhin von den Toten Hosen gegen Pegida auf die Straße bringen lassen. Ein bisschen Punk liegt in der Luft, ein bisschen jugendlicher Idealismus. „Wer an Europa hängt, ist aufgefordert, jetzt darum zu kämpfen“, sagt Campino zum Schluss, angekommen am Albertplatz. Er sieht müde aus. Protest in Dresden ist ein Knochenjob.

