An die verstorbene große Liebe „Je t‘aime“-Legende Jane Birkin singt wieder Serge Gainsbourg und kommt nach Deutschland.

Jane Birkin © dpa

Ihre Stimme klang schon immer zerbrechlich. Diesmal scheint sie noch feiner, wenn sie „Lost Song“ singt. Fast hat man den Eindruck, sie wolle die fragile Traurigkeit der Violinen noch überbieten. „Birkin/Gainsbourg le symphonique“ heißt das neue Album, mit dem die britische Sängerin und Schauspielerin auf Tournee ist. Birkin singt seit Jahrzehnten die Chansons des 1991 gestorbenen Serge Gainsbourg, mit dem sie verheiratet war. Doch noch nie hat sie sich dabei on einem Symphonieorchester begleiten lassen.

Eigentlich habe sie ihre Stimme für zu schwach dafür gehalten, sagt die 70-Jährige. Aber sie lernte den japanischen Komponisten, Musiker, Arrangeur und Pianisten Nobuyuki Nakajima kennen, konkrete Formen nahm das gemeinsame Projekt 2016 in Montreal auf dem Musikfestival „Les FrancoFolies“ an. Das Publikum war von ihrer Zusammenarbeit mit dem Sinfonieorchester Montreal und Nakajima am Klavier begeistert. Birkin interpretiert seit Jahrzehnten die Songs, die die Liebe ihres Lebens für sie und für andere geschrieben hat. Doch so emotional wie auf der neuen CD klang ihre Stimme nur selten. „Baby Alone in Babylone“ sei von Brahms beeinflusst, „Jane B“ von Chopin und „Lost Song“ von Grieg. Diese Stücke sind auch auf dem neuen Album.

Auf dem Tournee-Plan von Birkin und Nakajima steht neben Japan und England auch Deutschland, wo sie am 20. und 21. Mai in Recklinghausen auf den Ruhrfestspielen auftreten wird. Doch auch dort wird man auf einen Song vergeblich warten: Das zusammen mit Gainsbourgh gestöhnte Sechziger-Welthit-Duett „Je t’aime, moi non plus“ hat Jane Birkin nie wieder gesungen. (dpa)

