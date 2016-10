Amateure im Aufwind Jan Josef Liefers und andere Theaterleute fingen hier an. Mit 60 Jahren wird die Bühne der TU Dresden unverzichtbar.

Drehstuhl, Holzstuhl und Sofa aus unterschiedlichen Epochen, eine Kreidetafel zum Aufgabenverteilen und das Gluckern der Kaffeemaschine: So geht das hinter den Kulissen auch bei anderen Theatern zu. Hier aber kommt einem der Vergleich zu Studenten-WGs äußerst passend vor. Es sind ja vor allem künftige Akademiker, die das Theater der TU Dresden am Laufen halten. Nicht, weil sie müssen, sie wollen. „Für mich war ,Die Bühne‘ immer ein Freiraum“, sagt Felix Tritschler.

Tritschler ist ein Beispiel dafür, dass die Truppe nicht nur Frolleins aus der Germanistik anzieht. Der 28-Jährige hat Wasserwissenschaften studiert und schreibt gerade seine Doktorarbeit. Er spielte in mehreren Inszenierungen mit, hat der Regie assistiert und erfahren, was ein Techniker im Hintergrund so alles macht. Außerdem leitet Tritschler den Verein mit dreißig aktiven Mitgliedern, der „Die Bühne“ mit Leben füllt. So lernt man vieles, was in keinem Lehrplan steht. Das ist einer der Gründe, weshalb ausgerechnet die Technische Universität sich ein Theater leistet. Die TU gibt Geld und stellt am Weberplatz den variabel nutzbaren Spielraum, der sechzig Zuschauern Platz bietet. Außer dem Rektor sind Sachsens Kunstministerin und Dresdens Kulturbürgermeisterin dabei, wenn die Bühne an diesem Freitag ihr Jubiläumswochenende eröffnet. Zum 60-jährigen Bestehen gibt es zwei Premieren, Slam, Gespräche, Kino, Party.

Endlich Praxis

Auch wenn keiner genau weiß, ab wann TU-Studenten als Schauspieler auftraten: „Die Bühne“ zählt zu Deutschlands traditionsreichsten Studententheatern. Manche Menschen sind dadurch erst zur Kunst gekommen, Jan Josef Liefers machte hier frühe Erfahrungen, ein anderer verantwortet heute das Licht beim umtriebigen Regiekollektiv Rimini Protokoll. Doch Geschichte allein garantiert keinesfalls das Überleben. Oder wie Matthias Spaniel sagt: „Wir sind nicht akademisches Kerngeschäft.“

Spaniel, 35, ist der einzige Angestellte des Theaters. Als künstlerischer Leiter kümmert er sich seit knapp zwei Jahren auch darum, „Die Bühne“ unverzichtbar zu machen. Wenn Geschichtsstudenten szenische Lesungen zum Thema Stasi erarbeiten, wenn angehende Architekten Bühnenbilder bauen: Dann sind das Formen von Praxis, die in den meisten Studiengängen zu kurz kommt. Es gab Stücke mit Studierenden aus dem Ausland, die sonst kaum Kontakte zu deutschen Kommilitonen pflegen. „Die Bühne“ soll mehr sein als Kunst nach Feierabend, findet Spaniel. Sie soll Themen vom Campus, der Stadt, den Menschen aufgreifen.

Man kennt den Ansatz vom Dresdner Staatsschauspiel mit seiner erfolgreichen Bürgerbühne. Vereinzelt haben Laien von der TU auch dort mitgespielt. Überhaupt gibt es gute Kontakte zwischen Südvorstadt und Zentrum. Regisseurin Nora Otte, bisher tätig im Kleinen Haus, wird etwas Weihnachtliches inszenieren. Im Frühjahr bringt der unübersehbare Schauspieler Philipp Lux als Regisseur ein Gegenwartsstück zur Premiere.

Es sind solche Kooperationen, die Grenzen zwischen Profi- und Laientheater verwischen lassen. Manche Zuschauer legen darauf womöglich kaum Wert, wenn sie im Botanischen Garten einen Shakespeare erleben. Auch das gehört zur Idee von Matthias Spaniel: die Bühne durch Außenaktivitäten sichtbar zu machen. Es geht manchmal an den Rand dessen, was heutige Studenten nebenbei leisten können. Vom Geld nicht zu reden. Die TU zahlt das Grundsätzliche, für Extras braucht es weitere Financiers. Zu ihnen zählt die Stadt. Derzeit fördert das Rathaus eine dreiteilige Reihe, die danach fragt, warum Amateurtheater so reizvoll sein kann: für Spieler, für Regisseure und auch für Zuschauer.

