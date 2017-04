Am Bollerofen Bullerjahn Der Berliner Schauspieler Dietmar Blume hat in Neugersdorf eine „Theaterscheune“ gebaut und bringt frisches Drama in die Oberlausitz.

Kuschelige Kulturstimmung: ein Abend mit Dietmar Blume in der Neugersdorfer „Theaterscheune“. © Thomas Kretschel/Kairospress

Ein Saal, eine lange Tafel, Lüster, Kerzen und ein bisschen Nebel. Das Publikum jault. Es wiehert. Es zwitschert. Dietmar Blume dirigiert. An diesem Abend ist Blume Zeremonienmeister, Kellner und Sherlock Holmes. Ein Mann, Jahrgang 1964, in den besten Jahren, könnte man sagen. Die Haare noch nicht zu schütter, aber grauer, der wache Blick aufs Publikum, als hätte es Platz genommen in seinem Wohnzimmer und der Schauspieler Dietmar Blume muss nun darauf achten, dass einerseits sich niemand langweilt und andererseits das mit zartrosa Blumen dekorierte französische Porzellan den Abend überlebt.

Das Wohnzimmer mit Bollerofen „Bullerjahn“ ist eine Scheune. Schwere Balken, kunstvoll drapierte Vorhänge, ein rotes Plüschsofa auf der Bühne. Dort, in der Theaterscheune Neugersdorf, gibt Blume vor etwa 40 Zuschauern „Der Hund von Baskerville“. Das Stück ist die Untermalung zum Essen, serviert an der langen Tafel. Oder: Das Essen ist die Unterfütterung des Stückes, das sich unaufdringlich neben dem Tisch abspielt. Vielleicht ist beides auch die notwendige Begleitung zum schottischen Whisky, den das Publikum zwischen den Happen verkostet. Die Stimmung jedenfalls ist voller Erwartung. Wohl kaum auf den Ausgang der Geschichte; der Klassiker ist hinlänglich bekannt. Eher darauf, was Blume aus dem Stoff schaffen wird – und ob er einen Teller fallen lässt.

„Ich bin kein Kellner, sondern Künstler“, sagt er mit einem Stapel Geschirr in der Hand. Auf der Bühne deklamiert er später Morgenstern-Gedichte zu Gitarrenbegleitung, dann löst sein Sherlock den Baskerville-Fall ohne große Umwege. Es geht nicht um Spannung, es geht um das Ereignis. Die Neugersdorfer wollen das Schauspiel in ihrem Ort, und der Schauspieler nimmt sich den Raum.

Vor fünf Jahren hat Dietmar Blume das Ereignis hierher gebracht, der Ort liegt zwischen Bautzen und Görlitz, die tschechische Grenze ist gleich nebenan. Die Großmutter seiner Frau hatte der Familie ein Haus hinterlassen, Umgebinde, alt und baufällig. Der Schauspieler lebte damals in Frankreich und arbeitete mit Kollegen aus Berlin. Sie suchten einen Proberaum, und Blume nutzte die Gelegenheit, die sich ergab auf dem Land.

Dietmar Blume, das Tingeln gewöhnt, pendelte. Er baute aus mithilfe der Familie aus dem Ort. Er stattete aus: eine Wendeltreppe aus dem Metropol-Theater in Berlin, die Garderobe aus dem Elsass, der Schrank aus Luxemburg, und die Orangerie-Wände im Foyer sind praktisch gerettet aus der inzwischen abgerissenen Textilfirma von Neugersdorf. In der Provinz hat sich Blume seine Welt gebaut aus persönlichen Erinnerungen und Geschichten, vornehmlich der Theaterwelt. Nun ummantelt er sie mit regionaler Geschichte.

Zumindest am Anfang hatte der Schauspieler nicht geplant, ein eigenes, kleines Theater in der Oberlausitz einzurichten. Görlitz und Bautzen verfügen jeweils über eine eigene Bühne, freie Theater scheinen in der Landluft gut zu gedeihen. Neugersdorf war gedacht als ruhiger, zudem auch finanziell günstiger Ort zum Proben und Lagern von Ausstattung und Kostümen. Das zukünftige Publikum allerdings lud sich selbst ein. Der Umbau, das Geschehen weckten zu viel Interesse. Zum Einstand veranstaltete Blume eine Feuershow im winterlichen Scheunengarten. „Das Publikum hier“, sagt er, „gibt einem so viel Persönliches zurück.“ Das fände man so in Dresden, zum Beispiel, nicht.

Gelernt hat der Schauspieler einmal Schiffbauer, später studierte er an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch. Er tingelt noch immer, hat Engagements in Luxemburg, führte Regie in Brüssel. Seine Familie lebt in Frankreich. Dietmar Blume selbst versucht, wenigstens zwei von vier Wochen in der Oberlausitz zu verbringen. Der Ort reizt ihn zum Experiment. „So richtig begreife ich noch nicht, was hier passiert, ich versuche noch, mir das zu erklären“, sagt er. In der Theaterscheune spielt er überwiegend allein oder mit wenig Begleitung. Er ist Puppenspieler, Saxofonist, er improvisiert und bringt große Geschichte in einen Raum, der nicht einmal 50 Zuschauer beherbergen kann.

Mit „Die armen Weber“ beispielsweise verknüpft er Heinrich Heines „Die schlesischen Weber“ mit Gerhart Hauptmanns „Die Weber“ mit der Textilgeschichte Oberlausitz mit der konkreten Geschichte der Neugersdorfer Firma C.G. Hoffmann und ihres inzwischen abgerissenen „Weißen Riesen“. Klassiker treffen auf regionale Themen. Der Schauspieler trifft sein Publikum. Es bringt sich ein, es baut am Theater, hilft mit Material und Geld dem weiteren Um- und Ausbau der früheren Scheune. Das Dach muss neuerdings repariert werden, sonst kann es nicht weitergehen. Die Gemeinde unterstützt ihn bei der Suche nach Sponsoren und dem Beantragen von Fördermitteln. „Früher war das hier für mich das Ende der Welt“, sagt Dietmar Blume. „Jetzt ist das hier für mich der Anfang.“

