Als wäre das Haus noch bewohnt Julia Boswank erhält den Robert-Sterl-Preis. Ihre Arbeiten kümmern sich um Form und Platz alltäglicher Dinge.

Julia Boswank hinter der Installation „Wenn du die socke füllst, passt kein fuß mehr rein“ im Robert-Sterl-Haus. © c by matthias rietschel

Julia Boswank ist in diesem langen Sommer viel beschäftigt und unterwegs. Zwei Ausstellungsbeteiligungen mit Ordnungen von Teppichen und in Aluminium gegossenen T-Shirts in den Monaten Juni und Juli, die raumdurchmessende Installation eines blauen Seils im Dresdner Zentralwerk im August, eine dreitägige Schau im Kunstraum „Ex14“ Mitte September, gemeinsam mit der Videokünstlerin Maria Schwerdtner. Anfang September ist Boswank anlässlich des deutsch-polnischen Projektes „Kunstzug“ mit zwei sprechenden Broten von Dresden nach Wroclaw gefahren. Im hohlen Bauch der in Aluminium abgeformten Laibe ein Rekorder mit einem Gespräch zum Thema Eisenbahnfahren und zum Start- und Zielort des Zuges, dem eine Recherche mit vier von ihr extra entwickelten Fragebögen vorangeht. In die Zeit der Vorbereitung ihrer Schau zum Sterl-Preis fällt eine Exkursion nach Mecklenburg. Boswank betreut neben ihrer Arbeit an der Kunst vom Schädel-Hirn-Trauma Geschädigte. Zudem zieht die 30-Jährige nach Leipzig um und muss ihr Atelier in Radeberg ausräumen.

Dies steht durch, wer weiß, was er will. Und Julia Boswanks Biografie zeigt, wie viel Angebot und Raum außerdem eine Künstlerin nötig haben kann, um herauszufinden, was das ihre ist und was das vom Betrachter zu Ergänzende am Werk.

Mit Teppich, Pappe und Filz

Ihr Vater Herbert ist in Dresden als Fotograf bekannt. Sie erlebt früh, wie man bildende Kunst und Museen wertschätzen kann. Mit diesen Dingen umzugehen, ist in der Familie Normalität. Die ältere Schwester studiert Design in Dessau, später Medienkunst in Karlsruhe. Julia Boswank beginnt in der Schule – mit Puppentheater. Noch das studienvorbereitende Praktikum absolviert sie am Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen. Doch den Studienplatz im Fach Theaterausstattung bekommt sie nicht. Stattdessen studiert Boswank Kunstpädagogik in Leipzig, explizit für die Praxis in Seniorenheimen, für Feriengestaltung und im Ausstellungsbetrieb. Die Arbeit mit Konzepten ist ihr seither vertraut. Mit dem Bachelor in der Tasche bewirbt sie sich anschließend für ein Studium der freien Kunst. „Ich hatte das Gefühl“, sagt sie, „in der Kunstpädagogik ist man hin- und hergerissen zwischen dem Eigenen und dem Vermitteln.“ In Offenbach lehrt man nach dem Bauhaus-Prinzip, arbeitet in Werkstätten. Ob Illustration, Film, Grafikdesign – auf viele Sparten der Kunst erhält die Studentin Zugriff. Lernt dort einen freien Umgang mit dem Material, ohne etwas Reales abbilden zu müssen, ohne Zuordnung zu den klassischen Genres. Viele Zeichnungen, erste Plastiken entstehen. Doch wechselt Boswank 2012 zu Monika Brandmeier, deren Arbeiten sie schätzt, an die Hochschule für Bildende Künste Dresden, lobt hier den Austausch in der Klasse. „In Offenbach bin ich nicht zur Ruhe gekommen, es ist mir schwergefallen, mich zu entscheiden.“ Zwei Meisterschülerjahre schließen sich nach dem Diplom an.

In Dresden geht es ihr bald um eine elaborierte, durch Farbspannung, Winkel und ergänzende Objekte kommentierte Ordnung von Flächen aus Teppich, Pappe und Filz. Diese vermeintlich abstrakten Entwürfe verweisen in den Details und in zugehörigen Titeln und Texten auf formale Fürsorge. Auf die Suche nach dem rechten Ort der Dinge. Boswank spricht vom Freilegen und Betten, von Setting und Haushalt. Sie mag die Brote, T-Shirts, Socken ja auch selbst, „an sich etwas Blödes, Unterschätztes“. Das fertige Bild ist karg und kippt zwischen der gewählten Form und dem erkennbaren Objekt. Vor allem für die ästhetische Konsequenz ihrer Arbeiten, die sie jenseits gängiger Kunstvorstellungen realisiert, erhält Julia Boswank den diesjährigen Robert-Sterl-Preis für Meisterschüler der HfBK.

In späteren Installationen kommen noch Geräusche hinzu, die sie in gefalteten Pappen versteckt: ein Rascheln, Surren, Klacken, das auf unsichtbare, aber bekannte Dinge verweist. Dann folgen in Boswanks Arbeit die Stimmen. Die Geräusche machen einen Raum realer. Sie verleihen ihm einen weiteren Rhythmus, die Haushaltsgeräte, die fernen, die herangeholten Unterhaltungen. Im Zug nach Wroclaw allerdings, früh am Morgen, hat sich ein irritierter Fahrgast beim Schaffner beschwert.

Im ehemaligen Wohnhaus Robert Sterls zeigt Boswank jetzt einen Rückblick auf Arbeiten der vergangenen zwei Jahre: sparsame Zeichnungen an den Wänden im Obergeschoss, Siebdrucke von Geschirrtüchern. Zudem liegen im Wohnzimmer die sorgsam gefalteten Hemden und die Brötchen aus Aluminium, als wäre das Haus noch bewohnt und nicht Museum. In Sterls Atelier, in den oben genannten reisenden Broten, schabt und sägt abwechselnd ein Messergeräusch. Dem Zimmer im ersten Stock sieht man durch Boswanks Arrangement von Teppichbahnen und zum U geknickten Aluminiumblechen an, wie schief und winklig es ist. Oder ist die Kunst schon festgelegt? Da der Besucher hier darübersteigen muss, tanzt er Architektur, den Wohnungsquerschnitt.

Seit 1997 vergeben die Sammelstiftungen des Bezirkes Dresden und die Hochschule für Bildende Künste jährlich den Robert-Sterl-Preis für Meisterschüler der HfBK. Der Preis ist mit 3 000 Euro dotiert.

Die Ausstellung von Julia Boswank im Robert-Sterl-Haus Struppen, OT Naundorf, Robert-Sterl-Straße 30, ist bis 31. Oktober zu sehen, Do – So 10 – 17 Uhr. Anreise mit der S-Bahn über Bahnhof Stadt Wehlen.

