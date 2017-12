Als Dresdens Gestapo KZ-Schläger vor Gericht brachte Am Donnerstag wird in Dresden eine neue Studie über die frühen Konzentrationslager präsentiert, die 1933 überall entstanden.

Schloß Osterstein in Zwickau war 1933 eines der ersten Konzentrationslager. © PR

Sachsens Geschichte kennt viele Superlative. Auch diesen: In keinem anderen Gau des „Dritten Reiches“ wurden kurz nach der Machtübergabe an Hitler derart viele Konzentrationslager errichtet, nämlich mehr als 20 von insgesamt ungefähr hundert. Die berüchtigtsten waren Hohnstein, Sachsenburg, Colditz, Zwickau-Osterstein. Dort wie überall sperrten die Nationalsozialisten politische Gegner, Juden, „Asoziale“ und andere ihnen missliebige Menschen in „Schutzhaft“, um ihre Macht zu festigen und der Bevölkerung zu zeigen, dass sie es todernst meinten mit dem „Aufräumen“. Die Haftbedingungen waren katastrophal, Unterdrückung, Folter, Mord und Totschlag alltäglich.

Aus Perspektive der Opfer erzählt über die Geschichte der frühen KZ nun auch der neue Sammelband „... der schrankenlosen Willkür ausgeliefert“ (Campus-Verlag). Am Donnerstag stellt Mitherausgeber Jörg Osterloh die Studie in der Dresdner Gedenkstätte am Münchner Platz vor. Ihr Blick ist in die Breite gerichtet: Die Aufsätze widmen sich etwa den bundesweit wenig bekannten KZ im Emsland, Opfergruppen wie Gewerkschaftsfunktionären und Zeugen Jehovas, aber auch „Täteropfern“ – in Ungnade gefallenen SS-Angehörigen.

Ein Beitrag widmet sich explizit der Sächsischen KZ-Landschaft, sogar einem eher ungewöhnlichen Vorgang: 1935 kam es zum Versuch, auch im Unrechtsstaat noch Reste der Rechtsstaatlichkeit zu behaupten. Auf Veranlassung der Dresdner Gestapo wurde der Hohnsteiner KZ-Leiter Rudolf Jähnichen zusammen mit 23 unterstellten Kameraden am Landgericht angeklagt. Der Vorwurf lautete „gemeinschaftliche schwere Körperverletzung im Amt in Verbindung mit Nötigung und Beleidigung“. Tatsächlich verhängte das Gericht mehrjährige Haftstrafen.

Die Historikerin Carina Baganz hat schon mehrfach über Sachsens frühe KZ und den Hohnstein-Prozess geschrieben. Diesmal zeigt sie, wie hartnäckig Sachsens Gauleiter Martin Mutschmann alle Hebel in Bewegung setzte, um Hitler persönlich zum Einspruch beim Reichsjustizministerium zu bewegen. Mit Erfolg. Noch im November desselben Jahres befahl der „Führer“, den Hohnsteiner Gewalttätern ihre Strafen zu erlassen.

Buchvorstellung „... der schrankenlosen Willkür ausgeliefert“ am 14. Dezember um 19 Uhr in der Gedenkstätte am Münchner Platz (DD). Eintritt frei.

