Als die freie Liebe Spaß machte Doris Dörrie erzählt von einer sinnlichen Hippiemutter und ihrer verklemmten Tochter.

Apple (Nadja Uhl, l.) und ihre Mutter (Hannelore Elsner) haben eine schwierige Beziehung zueinander. © olga film gmbh/mathias bothor

Vorweg eine Warnung. Wer vor zwei Jahren im Kino die Tragikomödie „Alles inklusive“ gesehen hat, wird sich wundern. Die ARD-Fassung des Films ist eine gute halbe Stunde kürzer. Das erstaunt umso mehr, weil der Film in der Reihe „PremierenKino“ läuft, in der das Erste „hochklassige Kinoabende“ verspricht. Rausgeflogen ist zum Beispiel die Episode mit einem afrikanischen Bootsflüchtling, dem Hippiefrau Ingrid uneigennützig hilft. Die Kürzung verstehe, wer will.

Kleiner Trost. Die Rumpffassung ist geschickt geschnitten, die Handlung bleibt nachvollziehbar. Regisseurin Doris Dörrie erzählt eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung mit vielen Rückblenden. Mutter Ingrid, gespielt von Hannelore Elsner, führte vor vierzig Jahren in einem spanischen Aussteigercamp ein frohes Jugendleben. Mit freier Liebe, sorglosem Alltag und viel Vergnügen. Als alternde Touristin kehrt sie noch einmal an die Costa del Sol zurück. An Sex, Gesang und Gitarrenspiel hat sie auch jetzt noch Spaß. Davon profitiert Helmut, ihre sinnenfrohe Urlaubsbekanntschaft, köstlich von Tatort-Kommissar Axel Prahl verkörpert.

Tochter Apple ist das ganze Gegenteil. Mit Männern hat sie kein Glück, keiner hält es lange mit ihr aus. Sie hängt ihr Herz an einen gehbehinderten Mops, den sie Sigmund Freud nennt und als Seelentröster braucht. Die Affäre mit einem Tierarzt endet abrupt, als er von ihr Fessel-Spiele mit Beißkorb und Hundehalsband verlangt. In ihrer Enttäuschung reist sie – verklemmt und verletzt von Nadja Uhl hingezaubert – der Mutter nach. Tochter Apple nimmt ihr das Hippieleben übel, an dem sie als Kind unfreiwillig teilnehmen musste.

Netter Schluss. Der Film lässt bei aller Melodramatik keine falsche Traurigkeit aufkommen. Er lebt vor allem von den exquisiten Schauspielern und der spanischen Strandlandschaft. Umwerfend Hinnerk Schönemann als Transvestit Tim. Er mimt mit blonder Perücke und buntem Fummel in einem billigen Touristenhotel die „Singende Fußpflegerin“ Tina. Eine Gemeinsamkeit haben Original und ARD-Fassung: Beide liefern das erwartete Happy End.

„Alles inklusive“, ARD, 22.45 Uhr

