Der Krimi am Sonntag Alles Zufall? Die Münchner Ermittler schnappen endlich ihren Messerstecher. Und fragen sich, ob es stets Motive braucht.

Weites Feld: Bei den Ermittlungen verirren sich Ivo Batic (Miroslav Nemec, l.) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) zwischen Lüge und Wahrheit. © BR

Hinfort war die heile Welt der deutschen Kriminalfilme, deren Aufklärungsquote beständig um die 99 Prozent zirkuliert. Der Münchner „Tatort: Die Wahrheit“ wollte Ende vergangenen Jahres nicht mehr zeigen, was die Krimireihe seit jeher zur Oase des Wohlgefühls macht: den Täter, geständig und hinter Gittern. Doch in diesem Fall wahrte der Film den Bezug zur Realität, der Messerstecher blieb für die fiktiven Ermittler ebenso unentdeckt wie der Isarmörder für die echten. Fast vier Jahre sind seit der tödlichen Messerattacke auf einen 31-jährigen Italiener auf dem Isarradweg in München vergangen, der Täter bis heute nicht gefunden. Anders bei Franz Leitmayr und Ivo Batic. Nachdem er erneut ohne Motiv zusticht, kann das eingespielte Duo den Täter endlich schnappen. Doch sein Ende ist der Beginn einer Beziehungskrise. Fünf Monate und eine missglückte Überführung später findet sich Leitmayr in „Der Tod ist unser ganzes Leben“ in einer internen Ermittlung wieder und soll erklären, warum dem Messerstecher mit Batics Waffe das Leben ausgepustet wurde. Während Leitmayr an die Unschuld seines Freundes glaubt, gefährdet dieser die Beziehung zu seinem Partner, um die Frau des getöteten Familienvaters zu schützen, getreu deren Motto: „Eine Lüge ist manchmal die bessere Wahrheit.“ Scheibchenweise bringt die in der Retrospektive erzählte Folge die Tatsachen ans Licht, schickt sie ins Duell mit den kursierenden Täuschungen und stellt sie in den Schatten einer Frage, die alle Motive und jeden Sinn überflüssig erscheinen lässt: „Glauben Sie an Zufall?“, fragt der Täter. „Die meisten tun es. Und trotzdem nerven sie ständig mit diesem Warum.“ Ein Anstoß, den der „Tatort“ gekonnt durch die 90 Minuten trägt. Mal sind jugendliche Kiffer die ungewollte Ablenkung bei einer Entführung, mal liegt glücklicherweise ein Nagel in der Nähe des Verbrechers, als dieser Leitmayr attackieren will. Alles Zufall?

Am Ende stellt sich die wahre Täterin, Batic kommt frei, der Messerstecher ist ohnehin Geschichte. Die heile Welt erobert sich ihren Platz zurück, das Wohlgefühl aber bleibt fern. Batic hinterlässt Leitmayr mit der Frage, was wirklich besser ist: Lüge oder Wahrheit? Oder entscheidet auch das der Zufall? Die ständige Suche nach Antworten ist eine Konstante, in der sich das Leben und der „Tatort“ im Vergleich zur Aufklärungsquote ziemlich nahestehen.

