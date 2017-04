Der Krimi am Montag Alles super hier, Bombenstimmung Im Dortmunder „Tatort“ geht es mal wieder richtig zur Sache. Ist das noch Krimi oder fast schon Satire?

Der hat Nerven: Hauptkommissar Faber (Jörg Hartmann) entdeckt in der Bankfiliale einen Mann mit Sprengstoffgürtel – und weicht ihm nicht mehr von der Seite. © WDR

Kein Wunder, dass dieser „Tatort“ verschoben wurde: Zwei tote Polizisten gleich am Anfang, ein hysterischer Typ mit Sprengstoffgürtel in der Bankfiliale, durchgedrehte Dschihadisten, die später auch noch einen der Kommissare kaltblütig abknallen, und am Ende fliegt einfach alles in die Luft.

Bisschen viel Terror auf einmal, selbst in diesen Zeiten. Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt wurde diese Folge, die ursprünglich am Neujahrstag laufen sollte, vorerst abgesetzt. Und dann noch der Sprengstoffanschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus!

Auch zu Ostern hinterlässt so ein Terror-„Tatort“ jedenfalls Augen- und Ohrentinnitus. Oder sollte das jetzt Satire sein? Man erinnert sich an die „Tatort“-Folge „Im Schmerz geboren“ von 2014, in der Ulrich Tukur als Kommissar Murot mit einer Maschinenpistole um sich ballerte und in dem es circa 50 Leichen gab. Das war damals auch nicht ganz ernst gemeint, hat aber nicht wenige Zuschauer nachhaltig verstört. In dieser Dortmunder Folge kippt die Grenze zwischen Satire und Ernst noch weiter. Nervenkitzel und Witz tanzen Quickstepp miteinander, vor allem im Kammerspiel zwischen Jörg Hartmann als Hauptkommissar Faber und Felix Vörtler, der die Rolle des Bankangestellten Muhammad Hövermann auf geniale Weise zwischen Tragik und Komik in der Schwebe lässt. Auch Faber verliert trotz der hochdramatischen Situation nicht seinen Humor. „Alles super hier“, meldet er ans Einsatzkommando , „Bombenstimmung.“

Gerade die Dortmunder Drehbücher neigen zur Apokalypse: Nazis, Drogenmafia, Rockergangs – das Leben im Ruhrpott muss fürchterlich sein. Dagegen wirken die bisherigen Dresdner „Tatorte“ – Schlagermilieu, Obdachlose – komplett harmlos. Beim nächsten Mal soll es in Dresden um Internetstars gehen. Klingt auch nicht gerade nach Actionthriller.

Für Stefan Konarske, der die Rolle des Kommissars Kossik spielte, war es vorerst der letzte „Tatort“. Seine Rolle wurde in dieser Folge auf eigenen Wunsch für immer herausgeschrieben,. Spannend bleibt, ob und wie die Figur ersetzt wird. Das Besondere des Dortmunder Teams sind ja die sich weiterentwickelnden Charaktere. Hauptkommissar Faber verliert einen wichtigen Gegenspieler. Aber wie wir ihn kennen, wird er keine Mühe haben, sich neue Feinde zu machen.

