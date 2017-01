Alles, nur nicht alternativlos Die Landesbühnen Sachsen warten nicht auf die Jugend. Sie bringen Theater an Schulen – landauf, landab.

Wenn die Landesbühnen Sachsen in Klassenzimmern Theater machen, ist das Werbemaßnahme und Kunstvermittlung in einem. Die Puppenspielerin Kora Tscherning gibt Kafkas „Prozess“ allein – nur mit einer Figur. © LBS/Martin Reißmann

Wenn die Landesbühnen Sachsen auf Reisen gehen, kommt meistens ein Lkw mit. Landesbühne ist Landesbühne, auswärts spielen ist Pflicht. So kommt Theater in Städte, in denen es kein eigenes Theater gibt. Da werden dann ganze Bühnenbildteile von Stadt zu Stadt geschleppt, Requisiten, Kostüme, Technik. Manchmal reicht aber auch eine Kiste. Ein simpler Holzkasten mit der Aufschrift: „Requi Prozess“. Man kann ihn auf Rollen umherfahren, in ihm finden alle Requisiten Platz, die eine Theaterinszenierung braucht.

Es ist 13.45 Uhr, der Deutsch-Leistungskurs des Gymnasiums Coswig hat sich zum Theaterbesuch eingefunden. Allerdings nicht im Theater, sondern in einem Kursraum. Frisch gewischte Tafel, Geodreiecke an der Wand, ein letzter Blick aufs Smartphone. Die Kiste öffnet sich, die Puppenspielerin Kora Tscherning steigt heraus. „Ich hab euch ein Stück mitgebracht“, sagt sie mit einer gelben Reclam-Ausgabe von Kafkas „Der Prozess“ in der Hand. Wie eine Schulstunde wirkt das. Bis es irgendwann bricht: Dann holt sie eine Puppe ins Spiel, illustriert Kafkas Text mit allen Mitteln des Theaters – und des Körpers.

Als Manuel Schöbel vor fünf Jahren die Leitung der Landesbühnen Sachsen übernahm, gab es exakt eine Theaterpädagogin. Jetzt sind es drei plus eine Leitung. Diese betreuen nicht nur Theaterklubs im Theater, sondern sind permanent unterwegs in der Region. Das Junge Studio tingelt durch ganz Sachsen, spielt in Schulen und Kitas und erreicht damit vielleicht erfolgreicher junge Menschen, als es Vorstellungen im Haupthaus könnten. Gerade Jugendliche verbinden Theater oft mit verstaubten Samtbezügen, Kleidungsvorschriften und schwerfälligen Rampenmonologen. Dass die Landesbühnen in die Schulen reisen, um dort ihre Kunst zu zeigen, ist nicht nur pädagogisch wertvoll. Es ist auch ein Anker, der künftige Theatergäste anfixt.

„Wir können Sehgewohnheiten schulen“, sagt Elisabeth Guzy. Sie ist Theaterpädagogin am Jungen Studio und begleitet diese Vorstellung von „Der Prozess“ in Coswig. Letzte Woche hatte sie hier einen Workshop gehalten, in dem die Schüler Szenen erarbeitet haben. Nun schauen sie zu, was sich die Puppenspielerin und Regisseurin gedacht haben. Sie tun das konzentriert. Niemand ruckelt auf seinem Stuhl, nur selten werden Augen verdreht. Als die Spielerin Kora Tscherning ihre Arme mit grüner Farbe beschmiert, kichern einige, es gibt genervte Blicke. Im anschließenden Nachgespräch im guten alten Stuhlkreis werden einige sagen, das mit der Farbe, das war ihnen zu „abstrakt“. Spielerin und Regisseurin versuchen dann deutlich zu machen, wie sie auf die Idee gekommen sind. Leni wird von Kafka in der Verführungsszene doch mit Schwimmhäuten beschrieben. „Das fanden wir froschig“, sagt Tscherning. Darum auch die glitschigen Bewegungen.

Sich im geschützten Raum des Klassenzimmers über solche Fragen auszutauschen ist etwas anderes, als wenn man hilflos im Theatersaal sitzt und sich fragt: „What the...?!“ Auf Unverständnis folgt bei vielen jungen Leuten oft eine Verweigerungshaltung. Theater? Nö. „Hier kommen wir in den Raum der Schüler“, sagt die Theaterpädagogin Guzy, „das senkt die Hemmschwelle.“ Die Spielerin Kora Tscherning bestätigt das. „Ich bin hier sehr dicht an den Zuschauern“, sagt sie, „das ist eine viel direktere Kommunikation als im Theater. Und die braucht auch andere Mittel.“ Tscherning lässt einmal die Jalousien herunter, ansonsten bleibt das Licht, wie es ist. Sie hat zwar einen portablen Verstärker dabei, aber die großen Soundeffekte schafft der nicht. Sie spielt den Niedergang des Josef K. mit einer Puppe und einigen Requisiten, bindet den Polylux ein, knallt einem Schüler ein Papier aufs Pult: „Bitte unterschreiben Sie hier!“

Die Klassenzimmerstücke der Landesbühnen sind keine Spielerei am Rande. Sie sind knallharte Kunstvermittlung dort, wo Kunst nicht hinkommt. Wo man Theater vielleicht für unnötig hält. Sie bringen Kinder und Jugendliche ins Gespräch über Ausdrucksformen, die nicht alternativlos sind. „Im Theater kann man alles verändern“, sagt Elisabeth Guzy. Und man muss eine Haltung dazu finden. Sich raushalten gilt nicht. Während der einstündigen Vorstellung, so verrät die Spielerin Tscherning, versucht sie jeden Schüler einmal direkt zu erreichen. Sie springt auf die Tische, schleicht sich von hinten an die Elftklässler an, haucht ihnen von hinten in den Nacken: „Du bist so schön!“ Manche halten ihren Blicken nicht stand, andere gehen auf den Kommunikationsversuch nonverbal ein. Im Nachgespräch wird ein Mädchen, das während der Vorstellung keine Miene verzogen hat, sagen: „Ich fand es sehr, sehr beeindruckend.“ Könnte sein, dass sie Lust hat, mal wieder ins Theater zu gehen.

Das ganze Repertoire an Vorstellungen für das Klassenzimmer finden Sie im Internet unter www.landesbuehnen-sachsen.de/jungesstudio

