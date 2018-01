Alles Lüge, kannste glauben Der politische Kabarettist Martin Buchholz nimmt nach 35 Jahren Abschied von der Bühne und will Krimis schreiben.

Zum Schreiben zieht sich Martin Buchholz in seine Dichter-Datsche bei Augustusburg zurück. © PR

Sind Sie eigentlich ein Linker? So wird Martin Buchholz, der furiose Berliner Mundwerker, oft gefragt. „Offen gestanden: Ich weiß nicht so recht.“ Irgendwie fühle er sich wie ein Oberkellner. „Der kommt ja hinterher auch immer von links und erkundigt sich scheinheilig: War’s recht so?“ Buchholz liebt die fröhliche Praxis des Nachdenkens und möchte dem Publikum ein Licht anzünden, auch wenn in einigen Köpfen „nur die Notbeleuchtung brennt“.

An diesem Sonnabend nimmt Martin Buchholz im Berliner Kabarett Wühlmäuse mit seinem 26. Programm „Alles Lüge, kannste glauben“ nach 35 Jahren Abschied von der Bühne. Ein herber Verlust für das politische Kabarett. Im Fernsehen war er schon lange nicht mehr zu sehen. Den Anstalten ist seine Lästerzunge zu lästerlich. Sein bissiger Spott macht vor keinem Halt. Es merkelt, lindnert und schulzt in den jüngsten Texten: „Zur Zeit regiert das Nichts.“ Der deutsche Semi-Narr, wie sich der 75-Jährige nennt, outet sich in den Auftritten als unverbesserlicher Aufklärer und schmuggelt die Konterbande der Dialektik in seine bissigen, oft schwarzen Satiren. Und wird nicht müde „Wacht auf, Verdummte dieser Erde“ zu rufen.

Deutsches Wesen und Wiedervereinigung sind die großen Themen seiner Programme. Gleich nach der Wende fragt er in Faust’scher Manier: „Mein schöner Ossi, darf ich’s wagen, dir Treuhand und D-Mark anzutragen?“ Buchholz, der Wessi vom Wedding, sieht sich als Wanderer und Wunderer zwischen Ost und West. Zum Schreiben zieht er sich in die erzgebirgische „Dichter-Datsche“ nahe der Augustusburg zurück und rührt an den Schlaf des vereinten deutschen Michel: „Tief aus der deutschen Seele spricht’s: War da was? Ich weiß von nichts.“ In den „gestammelten Werken“ strebt er „Aha-Erlebnisse mit Haha-Ergebnissen“ an. Der gelernte Redakteur, der für Spiegel, Stern, Pardon und Konkret schrieb, wechselte 1982 auf die Kabarettbretter und blieb bei seiner Linie. Kritische Feder da wie dort, getreu dem Slogan: „Was Bullrichsalz für die Verdauung, ist Buchholz für die Weltanschauung.“

Der Sprach-Akrobat dreht und wendet die Wörter wie eine Münze, zeigt ihre Kehrseite, macht die Sprache selbst zum Instrument der Satire. „Alternativlos soll heißen, dass man keine andere Wahl hat, was logischerweise bedeutet, dass man überhaupt keine Wahl hat.“ Seine brillante Neufassung des Grundgesetzes gipfelt in der Aussage: Alles in bester Verfassung, was zur Folge hat, dass es höchste Zeit wird, dass „wir alle den Verfassungsschutz übernehmen“. Buchholz durchbricht immer wieder „Das Schweigen der Belämmerten“ und bringt die Dinge pointiert auf den Punkt. Bahnreisen nennt er „Genuss in vollen Zügen“, Fernsehen das „Glotzengewerbe“ und die Ehe „eine geschlossene Veranstaltung“. Und wo bleibt das Positive, Herr Buchholz? „Ach, das soll mir bloß vom Leibe bleiben.“

Ganz verloren geht uns der Neurosenkavalier nicht. Es bleiben seine Bücher wie das satirische Lexikon „Missverstehen Sie mich richtig!“ aus dem Bebra Verlag. Außerdem, so verrät Martin Buchholz, geht er künftig unter die Krimischreiber. Keine Lüge, kannste glauben.

