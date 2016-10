Alles ist eine Insel Der Freiheitshüter von Hiddensee: Armin Petras verdichtet in Leipzig Lutz Seilers preisgekrönten Roman „Kruso“.

Anja Schneider spielte bereits in der Uraufführung von Clemens Meyers „Als wir träumten“ die männliche Hauptrolle. Nun ist sie in Leipzig Kruso – nach dem Roman von Lutz Seiler. © Rolf Arnold

Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Dass „Kruso“ in erster Linie ein großer Abend für eine Schauspielerin wird. Anja Schneider spielt in Armin Petras’ Fassung diesen Kruso, den Insel-Sonderling, den Freiheits-Hüter von Hiddensee. Warum Petras die Figur aus Lutz Seilers Roman mit einer Frau besetzt, wird nicht ganz klar. Sei’s drum, Anja Schneider ist eine umwerfende Komödiantin. Sie gibt den Kruso als kumpeligen Kollegen, als fanatischen Freiheits-Prediger, als an seiner Biografie Leidenden und albernen Comedian. Der Charakter bleibt diffus, doch das ist egal, nicht nur dank Anja Schneider. Da ist Olaf Altmanns Bühne, ein weit offener Raum voller senkrecht gespannter Perlonfäden, die im Licht schimmern, mal wie das nächtliche Meer, mal wie ein Platzregen. Da ist der rege Musikeinsatz, von sphärischen Klängen bis zum Live-Schlagzeug auf der Hinterbühne. Da sind die vielen Bilder, die Petras in den Fadenwald hineininszeniert. Mit ein paar Wimpeln wird eine Landkarte gesteckt, mit putzigen Modellhäuschen erläutert, wo auf der Insel wie viele „Schiffbrüchige“ versteckt werden können. Es ist ein Bilder-, ein Pointentheater.

Zieht man den Bühnenzauber ab, so offenbart sich eine größtenteils konservativ heruntererzählte Geschichte. Petras entkernt und verdichtet das Original für die Bühne. Man erfährt alles Wesentliche über Ed und Kruso, die beide darunter leiden, einen ihnen wichtigen Menschen verloren zu haben. Alles Illustrative lässt Petras weg: Details aus dem Alltag, das Geschirrklappern in der Küche des Restaurants „Zum Klausner“, das Radio in eben jener Küche, aus dem bei Seiler der Deutschlandfunk die Nachrichten aus dem bewegten Sommer 1989 mitteilt. Bis zur Pause spielt das „Festlandsgeplapper“ kaum eine Rolle. Alles ist Insel: eine Arche voller Schiffbrüchiger.

Faszinierend an Petras Zugriff auf den Stoff ist, wie viel Komik er hineinsteckt, ohne dass der Stoff Schaden nimmt. Selbst die Grenzpatrouillen und der Schießbefehl lassen sich problemlos verklamauken. „Scheiß Grenzverletzer“, flucht einer der Posten, als er beim Rauchen gestört wird. Dass Berndt Stübner als Direktor des Betriebsferienheimes „Klausner“ Brechts „Lob des Kommunismus“ vorträgt, erfährt Reiz daraus, dass Stübner der einzige Darsteller auf der Bühne ist, der schon hier spielte, als das Leipziger Schauspiel noch von einem Mitglied des ZK der SED geleitet wurde. Ist das nur Komik oder schon Subversion? Es ist, mit Brecht, das Einfache, das schwer zu machen ist.

Die Geschichte so zu Ende zu erzählen, relativ geradlinig, ganze Seiten auf kleine Andeutungen reduzierend, das ist Armin Petras’ Sache dann doch nicht. Später wird bildhaft die DDR zu Grabe getragen, Musik: Spiel mir das Lied vom Tod. Ed und Kruso improvisieren was Lustiges zum Thema „jetzt kommt die neue Zeit“. Das ist schon komisch, aber etwas peinlich ist es eben auch. Im Roman sind diese Szenen zwischen Ed und Kruso, die nun nur noch zu zweit den Betrieb im Klausner schmeißen, alles andere als Kabarettnummern. Hier aber scheint Armin Petras der Roman egal zu sein. Woraus eine weitere Doppeldeutigkeit entsteht, denn Krusos radikale Ablehnung dessen, was sich die Mehrheit wünscht und was nun näherkommt, hat ebenso wahre wie auch lächerliche oder gar reaktionäre Züge. Bei Petras bleibt unklar, was von beidem er in dieser Szene karikiert. Oder eben ernst nimmt.

Fest steht nur, die Freiheit der anderen war das Ende von Krusos Freiheit, der Freiheit der Insel. Sie war auch Krusos Ende, wie Ed schließlich berichtet, wieder ganz alleine zwischen den Perlonfäden stehend. Im Regen.

