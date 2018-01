Alles gewollt, alles verloren

Kommt selbst aus Brest und weiß daher, wie die Bretonen ticken: Der französische Bestseller-Autor Tanguy Viel macht in seinem neuen Roman einen Mörder zum Ankläger. © AFP

Ein Investor wird tot an das Ufer von Brest in der Bretagne gespült. Ein Mord? Ein Unfall? Oder Karma?

Der Verdächtige Martial Kermeur ist schnell ergriffen und vor einen jungen Richter gebracht. Der verlangt ein Geständnis. Und Kermeur gesteht. Sofort wird klar, dass er der Täter ist. Er gibt es offen zu. Doch das ist nicht alles, was er sagt. Er erzählt die Geschichte seines Lebens, das der einfachen Leute, und über die Umstände in einer betronischen Stadt, die beim Versuch aufzustreben alles verlor.

Der französische Autor Tanguy Viel stammt selbst aus Brest. Er ist für seine Thriller und Krimis bekannt und auch in seinem neuesten Buch „Selbstjustiz“ hat er sich wieder einem Mörder gewidmet – oder viel mehr dessen Geständnis.

Das Buch strotzt nicht vor Länge, aber gerade das macht Viels Stil aus. Seine Bücher sind inhaltlich stark, brauchen aber nicht viele Seiten. Jedes weitere Wort wäre zu viel gewesen. Der Mörder erzählt die Geschichte aus seiner undifferenzierten Sicht. In langen, gedankenreichen Sätzen mit witzigen Sprachbildern erzählt er von dem Leben eines verzweifelten Mannes. Für Kermeur trägt der schwerreiche Investor Antoine Lazenec an allem die Schuld. Selbst an Kermeurs schlechter Beziehung zu seinem Sohn Ewan. Oder zu seiner Frau.

Lazenec versprach Brest goldene Zeiten mit seinen Immobilienplänen, doch letztendlich verloren Menschen wie Kermeur nur ihr Geld. Das Problem der einfachen Leute, wenn sie von großem Geld träumen. Der Protagonist scheitert gleich zweimal an diesem Traum; erst versäumt er es, den Lottoschein abstempeln zu lassen, ausgerechnet an dem Tag, an dem seine Glückszahlen gezogen werden.

Die Investition ist sein zweiter Versuch. Er kauft eine Wohneinheit mit dem Geld einer Abfindung. Aber anstatt sich mit der Abfindung zufriedenzugeben, verlockte ihn ein reicher Mann wie Lazenec, der es geschafft zu haben schien. Viel zeigt die Spaltung zwischen den Gesellschaftsschichten, den Wunsch der Ärmeren, zu den französischen Eliten zu gehören und letztlich genau daran zu zerbrechen.

Lazenec ist ein Betrüger, gebaut wurde nie. Aber eigene Fehler sieht Kermeur nicht ein. Er erzählt zwar, doch er versteht nicht. Er spricht davon, wie ihn seine Frau verließ. Die Dame heißt France, das französische Wort für Frankreich. Sie hat ihren Gatten verlassen, genauso wie sich der Protagonist auch von seinem Land und jenen Eliten, die es führen, verlassen fühlt. Dass er sein Geld weggab, sieht er nur bedingt als Fehler. Ebenso reflektiert er weder seinen Alkoholkonsum noch sein zurückgezogenes, niedergeschlagenes Leben oder seine Krankheiten.

Schlussendlich steht die Vater-Sohn-Beziehung zwischen den beiden Kermeurs im Fokus. Aus einem Jungen, der nur Fußball im Kopf hatte und sich bei der Scheidung für seinen Vater entschied, wurde ein Jugendlicher, der an den Problemen des Vaters zerbricht und im Gefängnis endet. Der Protagonist reflektiert die Geschehnisse, aber er zieht keine Konsequenzen daraus. Ihm fehlt es an einem schlechten Gewissen. Er ändert sich nicht, muss er letztlich auch nicht. Die Schuld tragen andere.

Tanguy Viel: Selbstjustiz. Wagenbach. 168 S., 20,00 €

