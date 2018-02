Alles ein bisschen krank Frankreichs ziehmlich bester Freund Omar Sy verordnet als windiger Arzt „Docteur Knock“ unwirksame Medizin.

Omar Sy spielt den undurchsichtigen Dr. Knock. Der Sympathieträger soll den Scharlatan liebenswert machen und scheitert daran. © Wild Bunch

Omar Sy ist sympathisch. Seit seinem Durchbruch als ziemlich bester Pfleger-Freund im Jahr 2011 verkörpert Sy immer wieder den Underdog, der sich trotz schlechtester Ausgangsbedingungen nach oben kämpft. Seine Rollen haben Witz und Mut und ein großes Herz, und sie spielen mit dem Bild, das der weiße Mann gern projiziert auf diesen schwarzen Riesen. Es ist aber, wenn man sich Omar Sys Biografie als Kind des Pariser Vororts Trappes anschaut, immer auch Omar Sy, der Variationen von Omar Sy spielt.

Das ist nicht per se schlecht, Bruce Willis tut das in Serie. Omar Sy gibt damit zudem einer Generation von Franzosen eine Stimme und ein Gesicht, die sonst womöglich nicht gehört und gesehen würde im blütenweißen Kanon des französischen Kinos. Trotzdem, vielleicht auch deswegen, ist der lustige Autodidakt kein guter Charakterdarsteller.

„Docteur Knock – Ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen“ ist ein aktuelles Beispiel. Der Film selbst ist unentschlossen darüber, was er sein möchte – Komödie, Tragödie, Charakterstudie, Liebesfilm? In diesem Wirrwar noch Tiefe herauszuarbeiten, überfordert den Hauptdarsteller, der hier auftritt in der Rolle des jovialen Docteur Knock, eines Filous, der angeblich seinen Weg gegangen ist vom hoch verschuldeten Spieler zum Absolventen einer medizinischen Fakultät. Er übernimmt die Praxis in einem kleinen Bergdörfchen. Jeder ist krank, so Knocks Devise, manche wissen es nur noch nicht. Also hilft er nach.

Der Film basiert auf einem Theaterstück aus den 1920er-Jahren. Der skrupellose Arzt in der Vorlage ist ein Zyniker, fixiert aufs Geld und vollkommen desinteressiert am Wohlergehen seiner Patienten. Mit der Besetzung Omar Sys zieht Regisseurin Lorraine Levy gleich mehrere zusätzliche Böden ein: Sympathieträger Sy soll den Scharlatan liebenswert machen. Der Schwarze soll den Rassismus der Fünfzigerjahre entlarven und zugleich eine Erfolgsgeschichte erzählen. Es passt hinten und vorn nicht. Der Kleinstadtrassismus löst sich auf in einer großen Kuschelorgie. Niemand hinterfragt ernsthaft die Kompetenz des windigen Doktors. Dessen Methoden sind ethisch weit entfernt von witzigen Gaunerstückchen, dass nicht klar wird, was seine Motivation ist, dann doch Gutes zu tun. Die vermeintlich edlen Taten des Docteur sind behaftet mit einem schmierigen Schleier. Beim Zuschauer hinterlässt das ein Gefühl, für dumm verkauft zu werden. Eine wirklich unangenehme Nebenwirkung.

