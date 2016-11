Aller Widerspruch in sich Maler Hubertus Giebe zeigt einen Blick ins gesamte Werk. So inszeniert sieht man die Städtische Galerie Dresden selten.

Sie sind in der aktuellen Ausstellung der Städtischen Galerie bestens platziert: „Zwei gekreuzte Männer“ malte der Dresdner Hubertus Giebe 1985/86 in Öl auf Leinwand. © Städtische Galerien

Schein & Chock? Dieser Ausstellungstitel provoziert. Wegen des aufgerufenen Gegensatzes, der ungewöhnlichen Schreibweise. Auch, weil er die Malerei Hubertus Giebes nicht vollständig trifft. Er geht auf einen Aufsatz Walther Benjamins über Charles Baudelaire zurück, der das Verschwinden des falschen Scheins, den Verfall der Aura des Kunstwerks in der Moderne behandelt. Mit beiden Literaten stürzt man freilich sofort in Giebes Ideenkosmos: jene Deponie von Bildern, Romanen, kunsttheoretischen und philosophischen Schriften, die der Maler, vom Gang der Geschichte fasziniert und erregt, bewältigt. Als Giebe 1983 Benjamin unter dem Kürzel „Schein & Chock“ ein Gemälde widmet – es befindet sich heute in St. Petersburg im Museum –, starrt da ein wiederbelebter Lazarus vom Fuße eines Leichenberges auf die Gespenster der Gegenwart.

Im Dienst von Aufklärung und Moral

Bei der repräsentativen Schau des 62-jährigen Dresdners in der Städtischen Galerie seiner Heimatstadt hat der Besucher dagegen die Empfindung von Raum, Platz, Luft. Wie viel hier das Entfernen einer Zwischenwand ausmacht: Die Öffnung zwingt einen geradezu, mehrere Werke in den Blick zu nehmen. Zudem sind die Gemälde ihren Nachbarn meist so zugeordnet, dass sie ein Motiv verstärken, eine Haltung der Figuren im Bild, den für Giebe so wichtigen Farbkontrast von Grün und Rot. Zum Beispiel ergeben die beiden ineinander verkeilten Kämpfenden in „Zwei gekreuzte Männer“ (1985/86) ein Andreaskreuz wie bei der römischen Zehn, dem Christusmonogramm, dem Warnkreuz vor Bahnübergängen. Auf der gleichen Wand „Der Anarchist“ (1989/90) steht mit weit gestellten Beinen, ausgebreiteten Armen schon allein wie ein Haltezeichen da, trägt allen Widerspruch in sich. Auch der „Aufmarsch der Puppen“ weist auf das Verschobene und Gedrängte des befreundeten Kunsthistorikerpaares im Nachbarbild hin, beides gemalt Jahre vorm Ende der DDR.

Man kann in dieser Ordnung kaum anders, als Giebe vor allem als Arbeiter an der Malerei wahrzunehmen und seiner Form- und Farberfindung Beifall zu zollen. Erst dann tritt in der Hälfte der Gemälde sein Geschichtsempfinden hinzu: die Endlosschleife des Terrors; die Frage, wer der Mensch überhaupt ist. Der „Chock“ steht im Dienst von Aufklärung und Moral. Aber keine Täuschung ist zu finden, höchstens surreale Kombinatorik. Giebes Gemälde erlebt man als Willkür oder Risiko.

Die Veränderungen im Werk, auch wenn die Schau bis auf eine Versammlung von Arbeiten in Lasurtechnik aus den 1970ern keiner chronologischen Reihe folgt, sind ebenfalls gut zu erkennen. Wohl auch deswegen, weil jeweils frühe Bilder einer Werkgruppe vorgestellt werden. Der Besucher darf sich noch einmal als Erstbesucher fühlen. So in den Jahren 1980/81. Giebe war zuvor nach einem abgebrochenen Malereistudium in Dresden für ein externes Diplom und ein Meisterschülerjahr nach Leipzig zu Bernhard Heisig gewechselt. Wenig später entstehen kompliziert montierte Figurenbilder, die ihr historisches Thema aus der Literatur, bei Günter Grass, Peter Weiss und Heiner Müller borgen und in ein sehr eigenes Bild-Alphabet übersetzen.

Ebenso deutlich die Verschärfung in den frühen 1990ern. Giebe hat soeben das Amt des Prorektors an der Hochschule für Bildende Künste Dresden niedergelegt sowie seine Lehrtätigkeit beendet. Jetzt erhöht sich in den Gemälden die Farbtemperatur. Das Leichengrau der Puppen wird zum grellen Grün im Gegensatz zum Rot, oft ein Pinselhieb nah im selben Gesicht. Ein Jahrzehnt später verstärkt der Maler den Druck, hüllt die Figuren mit schwarzen Linien ein. Der Kontrast wird im Porträt und im Akt durch Hautton, Tuch und Schmuck austariert. Diese Wucht, die erstarrte Unruhe, auch eine Härte in der Darstellung der Frauen hat Benjamin einst auch bei Baudelaire erkannt.

Drei Landschaftsgemälde aus den Jahren 2004 bis 2014 ergänzen einen strengen „Vor-Schein“ des Naturschönen. „Dangast“ sieht aus wie eine Fantasie: Die Mitternachtssonne steht überm leeren Watt vermeintlich auf ihrem reflektierten Licht. In seiner Auswahl hat Hubertus Giebe noch auf eine jüngste Werkgruppe verzichtet, in der der blecherne Zwerg wie ein Verstärker des eigentlichen Geschehens Kunst- und sonstige Geschichte aufruft. Diese Pointierung übernehmen hier sechs Plastiken Giebes, die Elemente aus seiner Malerei aufgreifen, für die gesamte Schau.

Man sollte sich vor „Die Schuld“ und „Antonius und Sohn“ stellen und umdrehen: Die Bronze „Großer Schädel“ auf dem Fußboden ein paar Meter weit weg, ein Trumm von anderthalb mal einem Meter, scheint sich vor den dortigen Geschichtsbildern zu ducken, als hätte er derlei Spektakel und Elend zu oft gesehen. Oder meint dieser halb menschliche Schädel das Unheil, muss die Geschichte sich nach ihm richten?

Die Schau in der Städtischen Galerie Dresden, Wilsdruffer Straße 2 (Besuchereingang Landhausstraße) ist bis zum 8. Januar 2017 zu sehen, geöffnet dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, freitags bis 19 Uhr.

