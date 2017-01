All die schönen Felsgeschöpfe Wulf Kirsten klettert durch den Sandstein der Kindheit und lässt sich auf ein Experiment ein: Er liefert ein Buch in Schönschrift.

Aus der Natur in die Kunst: Bruchsteine in einer Grafik von Ullrich Panndorf. Seine Impressionen aus der Sächsischen Schweiz ergänzen die Erinnerungen von Wulf Kirsten.

Zu Pfingsten 1946 fährt Wulf Kirsten mit dem Vater zum ersten Mal in die Sächsische Schweiz. Da ist er fast zwölf und bestaunt den Formenreichtum der Felsen, die Klüfte und Abgründe. „Eine neue Welt, die mich faszinierte.“ Von nun an wird er immer wieder kommen, mit dem Vater, mit Kletterfreunden und oft allein. Die hintersten Winkel erklärt er zu seinem Refugium.

Die Gegend zwischen Wehlen und Schmilka ist in jener Zeit „ein Nonplusultra sozial zu ermeckernder Erholungsmöglichkeiten“. Auf den Dampfern herrscht noch „eine armselige Suppentopf-Bescheidenheit“. Aber das, meint Kirsten, sei den Nachfahren in der Wohlstands- und Überflussgesellschaft nicht mehr zu vermitteln.

In seine Poesie mischt er häufig sperriges Wortwerg. Seine akribischen Landschaftsschilderungen beziehen den Alltag ein. In den neuen Prosatexten rettet sich der Schriftsteller mit ironischen Kommentaren aus der Wehmut, die ihn beim Blick zurück erfasst. Es fällt ihm schwer, sich in „Altersdemut“ zu üben. Doch jenseits der achtzig häufen sich die Sätze, die mit „nie wieder“ beginnen. Nie wieder von Saupsdorf hinauf auf den Wachberg oder vom Hockstein auf die Bastei … Die Berge hat Kirsten vor Jahren schon aufgegeben. Bleiben nur die Erinnerungen und manchmal ein Buch. Ausdrücklich nennt Kirsten den Prachtband des Dresdners Frank Richter über das Elbsandsteingebirge.

Wulf Kirsten, 1934 in Klipphausen bei Meißen geboren und seit Langem zu Hause in Weimar, hat einen glänzenden Ruf als Lyriker und Essayist. Dass er ein leidenschaftlicher Kletterer war, ist kaum bekannt. Er schwört, dass er sich in die Gipfelbücher stets knapp und korrekt eintrug. Keine Gedichte. In seinen Erinnerungen geht er all die Wege noch einmal, die Affensteinpromenade, die Richterschlüchte, das Polenztal. Damals waren die Leitern an den Felsen oft brüchig. Lawede, schreibt Kirsten, weil er besonders gefärbte und vernachlässigte Wörter aufhebt – so wie er auch Dichter vor dem Vergessenwerden bewahrt. Sein opulenter Band „Beständig ist das leicht Verletzliche“ von 2010 bietet viele herzergreifende Entdeckungen.

Im neuen Band kommt etwas Rares hinzu. Das muss eine Mordsarbeit gewesen sein. Wulf Kisten hatte den Text fix und fertig, als sein Verleger das Ganze in Handschrift wünschte. Wochenlang pinselte Kirsten seine Erinnerungen für ein limitiertes und signiertes Künstlerbuch ab. Die zwölf Grafiken für den Druck der Burgart-Presse schuf der Dresdner Ullrich Panndorf, der in Weimar lebt. Der doppeldeutige Titel „Felsenfest“ gibt dem Gesamtkunstwerk den letzten Schliff.

Wulf Kirsten liest an diesem Freitag, 19 Uhr, im Kulturhaus Loschwitz in Dresden, Ullrich Panndorf eröffnet eine Ausstellung seiner Werke.

