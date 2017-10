TV-Tipp Albtraum in den Alpen Der fünfte „Bozen-Krimi“ der ARD wartet mit einem Mord bei der Südtiroler Weinlese auf.

Stefan Keller (Heino von Stetten) und seine Frau Charlotte (Julia Stemberger) sitzen tatsächlich „In der Falle“ – so der Titel des neuen Bozenkrimis. © ARD

Die schnee- und eisbedeckten Alpengipfel ragen hoch in den Himmel – eine unübersehbar weite, herb-schöne Landschaft voller abgrundtiefer Schluchten. Und auch die malerischen Burgen, Dörfer und Städte Südtirols sind wieder zu sehen im fünften Film der Reihe „Der Bozen-Krimi“. Nur schwach scheint hier die Sonne, der Herbst hat Einzug gehalten. Auf den stattlichen Winzeranwesen wird der Wein gelesen, wie auf dem Gut der Koflers. Doch unvermittelt liegt eine Helferin, die kurz zuvor noch mit dem Hausherrn getanzt hat, tot im Keller.

Das Erste zeigt die neue Folge „In der Falle“ am Donnerstag. Die Kommissare Matteo Zanchetti (Tobias Oertel, „Die Wallensteins“) und Sonja Schwarz (Chiara Schoras) ermitteln dabei in der Hauptstadt Südtirols. Verdächtig machen sich bald der eifersüchtige Freund des Opfers und der Winzer, der sich mit manchem Geheimnis umgibt. Doch der „Bozen-Krimi“, dessen erste Episode im Januar 2015 zu sehen war, wartet noch mit einer Besonderheit auf. Neben der Suche nach dm Mörder gibt es eine durchgehende Parallelhandlung, die gerade Schwarz voll trifft: Die schwer geprüfte Kommissarin, die einst der Liebe wegen aus Frankfurt nach Norditalien gezogen war und ihren Mann dann bei einem Anschlag verloren hat, gerät auch diesmal in eine Situation, die sie existenziell fordert. Ihr Erzfeind, der durch ihren Einsatz gestürzte Politiker und Hotelier Keller, entführt ihre Stieftochter Laura. Er hofft, damit seine im Gefängnis einsitzende Frau Charlotte freipressen zu können. Die wurde von Mitinsassinnen verprügelt – im Auftrag des Gastronomen und Cosa-Nostra-Statthalters Rossi.

Die komplexe Handlung zu verfolgen, ist nicht ganz einfach. Denn für Neueinsteiger gibt es keinen „Was bisher geschah“-Vorspann. Und dann führt Thorsten Näter, der als Regisseur und ab dieser Episode auch als Autor verantwortlich zeichnet, eine mysteriöse, wenngleich interessante Figur ein: die römische Anti-Mafia-Ermittlerin Carla Pisani. Spektakulär ist auf alle Fälle der Schauplatz für den Showdown: Auf der historischen Festung Franzensfeste bei Brixen kommt es zu Szenen, die wie aus einem Albtraum wirken. (dpa)

„Der Bozen-Krimi : In der Falle“, 20.15 Uhr, ARD

zur Startseite