Agitprop aus Absurdistan Bodensee-Kommissarin Klara Blum hätte einen würdigen Abschied verdient – aber der „Tatort“ muss ja die Welt retten.

Dem Duo Blum und Perlmann fehlen im Finale meist die Worte. Das nennt man dann wohl stiller Abschied. © SWR

Schluss mit dem Stuss. Die Ästhetik der Bilder stimmt anfangs hoffnungsvoll, dass die konsequent gestylten Figuren auch starke Charaktere abgeben. Das fällt aber leider aus, denn das Drehbuch muss seine Mission erfüllen. Die lautet: Zeige den Zuschauern, wie das Böse die Welt ruiniert.

In diesem grenzübergreifenden Tatort am Bodensee liefern die Deutschen dann traditionell den eloquenten Nazi-Demagogen samt Fascho-Familie, die Schweiz steuerte den obligatorischen Finanzhai bei und beide Länder teilen sich den freundlich fieser Textil-Unternehmer, der seine Jeans natürlich in den Todesfabriken von Bangladesch produzieren ließ.

Damit diese kunstvoll kreierte Komposition keinem Zuschauer entgeht – schließlich wissen diese Fernseh-Füchse ja um knisternde Chipstüten auf der Couch und Rufe aus den Kinderzimmern –, damit also wirklich jeder mitbekommt, wie wahrhaft schlimm es da draußen zugeht, vielleicht hat ja tatsächlich die eine oder der andere kurz zuvor unentschuldigt die Tagesschau geschwänzt – ertönen plötzlich Stimmen aus dem Off. Im Schlagzeilen-Stakkato erzählen sie von brennenden Asylheimen, einstürzenden Fabriken und zerstörten Familien –- Tod und Teufel überall.

Aber wie soll das Gute siegen, wenn die Kommissarin in den Dienst zurückkehrt mit der Diagnose „schwer herzkrank“? Welt am Abgrund. Wären da nicht diese drei reizenden alten Damen namens Catherina, Isolde und Margarethe. Vom Leben gebeutelt, wohnen sie gemeinsam in ihrem Hexenhäuschen. Vereint in alter Freundschaft praktizieren sie lebensfroh Selbstjustiz und bescheren dem Nazi-Papa dabei sogar einen Erste-Klasse-Walhalla-Trip über den Bodensee.

So stark die Eröffnung des öffentlich-rechtlichen Bildungs-Krimis auch wirken mag, am Ende bleibt Verdruss. Auch über das vermeintliche Nazi-Töchterchen, das zum Glück keinen blonden Arier herzt, sondern einen jungen Schwarzen. Aufatmen. Und abermals Aufatmen, als in der Szene die Stimme aus dem Off ausbleibt und nicht auch noch erzählt von genozid-affinen Diktatoren-Söhnchen, deren Väter in Den Haag auf der Anklagebank sitzen.

Arme Klara Blum! Sie schleppt sich in ihrem Finale halbtot durch den Film und erschießt am Ende die liebgewonnene Hexe, weil die Polizistin für Gerechtigkeit steht. Stuss und Schluss.

