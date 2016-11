Aerosmith tritt in München auf Auf ihrer Abschiedstour kommt die Band für mehrere Konzerte nach Deutschland. Eines davon soll ein Open Air sein.

Aerosmith-Frontmann Steven Tyler (l.) und Gitarrist Joe Perry auf der Bühne. © Archivbild: REUTERS

Die Rocker von Aerosmith machen auf ihrer Abschiedstournee Halt in Deutschland. Drei Konzerte sind geplant, der Auftakt soll am 26. Mai 2017 in München stattfinden, wie die Konzertagentur mitteilte. Dann wird die Band um Frontmann Steven Tyler ein Open Air auf dem Königsplatz spielen. „Aero-Vederci Baby!“ lautet der Titel der Tour.

Aerosmith gibt es seit mehr als 45 Jahren. Sie haben mehr als 100 Millionen Alben verkauft und zahlreiche Preise gewonnen. „Wir machen eine Farewell – einfach nur weil es an der Zeit ist. Wir haben das noch nicht gemacht“, hatte Tyler im Interview mit dem US-Talker Howard Stern gesagt. „Sie wird vermutlich ewig dauern.“ (dpa)

