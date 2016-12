TV-Tipp Adel im Untergang auf Sizilianisch Arte erinnert mit zwei Kinoklassikern und einem Porträt an den großen Regisseur Luchino Visconti.

Angelica (Claudia Cardinale) hat ihr Herz an den schönen Tancredi (Alain Delon) vergeben. Ihr Vater Don Calogero Sedara (Paolo Stoppa, M.) beobachtet beide genau. © Arte/Pathé Renn

Er liebte Luxus, Eleganz und Schönheit. Er bekam Wutanfälle, wenn die Schauspieler seinen Intentionen nicht folgten. Er erzählte lieber „von Niederlagen und einsamen Seelen, von der Realität vernichteter Schicksale“. Luchino Visconti (1906 – 1976) war einer der wichtigsten Regisseure des italienischen Neorealismus. Er stammte aus einer Adelsfamilie und sympathisierte mit der Kommunistischen Partei Italiens.

Im Porträt „Vom Film besessen“ werden seine besten Werke wie „Tod in Venedig“ und wichtige Stationen der Karriere vorgestellt. Weniger bekannt sind Viscontis Theaterarbeiten. An der Mailänder Scala inszenierte er Opern wie „La Traviata“ und „Lucia di Lammermoor“ mit der Diva Maria Callas. Sie galt als schwierig, doch die beiden verstanden sich prächtig. Er nennt sie eine der „hartnäckigsten und gewissenhaftesten Arbeiterinnen“ und bekundet: „Ich bin bei der Arbeit genauso pingelig wie sie.“ Visconti versteckte seine Homosexualität nicht, noch stellte er sie heraus. Zu seinen Geliebten gehörte Helmut Berger, dessen Talent unter Viscontis Regie aufblühte.

Der Regisseur war nicht leicht zufriedenzustellen. Claudia Cardinale, die er zum Weltstar machte, erinnert sich: „Er versuchte immer das Unmögliche, das Maximum zu bekommen.“ Die Cardinale spielt im Historienfilm „Der Leopard“ die schöne Bürgertochter Angelica, die dem aristokratischen Karrieristen Tancredi, gespielt von Alain Delon, den Kopf verdreht. Das opulente Meisterwerk erzählt am Schicksal des stolzen und wehmütigen Fürsten Salina den Untergang des sizilianischen Adels. So beeindruckend hat man Burt Lancaster nicht gesehen. Rauschhafter Höhepunkt des Films ist die legendäre 45 Minuten lange Ballszene.

„Der Leopard“ eröffnet am Sonntag die Hommage an Luchino Visconti. Am Montag folgt der soziale Kinoklassiker „Rocco und seine Brüder“. Das Geheimnis von Viscontis Erfolg: „Sie müssen sich für die Welt interessieren, nicht nur für Geschichten zwischen Neffe und Tante.“

„Der Leopard“, 20.15 Uhr, Porträt „Vom Film besessen“, 23 Uhr. „Rocco und seine Brüder“, Montag, 23.15 Uhr, jeweils Arte

