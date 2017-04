Ach, unser schönes Dresden Ein japanischer Fotograf findet Sonntagsbummler in der DDR so faszinierend wie Protestgänger von heute.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Fotograf Seiichi Furuya freut sich über Pointen, zum Beispiel beim Zusammentreffen von Bildern. In seinem neuen Buch paart Demonstranten vom Altmarkt ... © Seiichi Furuya Der Fotograf Seiichi Furuya freut sich über Pointen, zum Beispiel beim Zusammentreffen von Bildern. In seinem neuen Buch paart Demonstranten vom Altmarkt ...

... mit Flamingos aus dem Dresdner Zoo.

Auf vielen Fotos sieht es aus, als sei das Leben ein nimmer enden wollender Nachmittag, so heiter wie melancholisch. Die Menschen recken die Hände nach Elefantenrüsseln oder fahren per Dampfer nach Pillnitz. Auch Frau und Sohn hat der japanische Fotograf Seiichi Furuya mehrmals aufgenommen, aber durchdachter als auf Schnappschüssen anderer Papas. Furuya hielt sich 1984/85 in Dresden auf. Hier arbeitete er für eine Baufirma als Übersetzer. Das große Ganze rückte er mehr beiläufig ins Bild. Der Dampfer heißt Karl Marx. Ein Zeitungskiosk teilt per Aushang mit: „Noch kein Neues Leben“.

Die Aufnahmen waren vor zwei Jahren im Dresdner Kunsthaus zu sehen. Nun hat Furuya sie in einem Buch zusammengestellt, durchaus mit Lust auf Pointen. Gleiches trifft auch zu auf seine neuen Fotos von 2015. Die deutschnationalen Neuprotestierer treffen auf zeitlos schöne Flamingos. Statt an der Ruine der Frauenkirche erinnern sich die Menschen vor dem Riesenpanoramabild an die Zerstörung der Stadt – an den Sieg des Sozialismus erinnert nur der verblichene Schriftzug einer Hausfassade.

Der Leipziger Verlag Spector Books hat das Buch anspruchsvoll gestaltet mit verschiedenen Papieren für unterschiedliche Zeitschichten, für Fotos und Text. Dresdens Kulturamtsleiter Manfred Wiemer steuert einen literarischen Versuch bei über die Ausreisewelle im Mai 1984. Nur liefert auch diese Collage keine zwingende Antwort: Der Buchtitel „Warum Dresden“ könnte den in die Irre führen, der aktuelle Verwerfungen verstehen will.

Seiichi Furuya: Warum Dresden. Fotografien 1984/85 und 2015. Spector Books, 192 Seiten, 32 Euro

Buchpremiere: 12. April, 19 Uhr, Kunsthaus Dresden

