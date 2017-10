AC/DC mit französischer Note Frankreichs frühere First Lady Carla Bruni überrascht mit ihrer neuen CD. Da wird es rockig.

Carla Bruni singt wieder mit überraschendem Repertoire. © dpa

Ihr Gesang klingt immer noch wie eine Mischung aus Summen und Hauchen, die Stimme sanft und rau zugleich, die ab und zu kunstvoll bricht. Dazu spielt die Gitarre diskret im Hintergrund – wie gehabt bei Carla Brunis Musik. Die Lieder, die sie auf ihrem neuen Album singt, stammen nicht mehr aus ihrer eigenen Feder, so wie es früher überwiegend der Fall war, als sie leichte französische Chansons zum Besten gab und damit nach ihrer Karriere als Topmodel eine als Sängerin startete.

Französisch ist auf ihrer gerade erschienen CD „French Touch“ hingegen nur der dezente Akzent, bei den Liedern handelt es sich um englischsprachige Pop- und Rock-Klassiker. So wollte es ihr Produzent David Foster. Auf ihre eigene oder auch eigensinnige Weise interpretiert Carla Bruni „Enjoy the silence“ von Depeche Mode, AC/DCs „Highway to hell“ oder „Miss You“ von den Rolling Stones, mit deren Frontmann Mick Jagger sie in den 90ern eine Affäre hatte. Ihrem Mann, Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, gefalle am besten ihr Cover des ABBA-Hits „The winner takes it all“, verriet die einstige Première Dame.

Demnächst wird die 49-Jährige die Songs auf der Bühne vorstellen. Das kann sie wieder, nun da ihrem Mann das politische Comeback misslang. Während seiner Zeit im Élysée-Palast musste Carla Bruni ihre Show-Karriere aussetzen, begleitete ihn stattdessen zu offiziellen Terminen und auf Staatsbesuchen. Stets trat sie dabei mit vornehmer Zurückhaltung und professioneller Eleganz auf. Sich und ihren Körper zu präsentieren war schließlich lange ihr Job.

Ein Architektur-Studium brach Bruni für den Start ihrer Model-Karriere ab. Sie nahm kleine Filmrollen an und zierte die Titelblätter von Modemagazinen. Mit 29 verabschiedete sie sich vom Modeln, um nur noch zu singen. Im Herbst 2007 lernte Bruni den damals frisch gewählten und geschiedenen Präsidenten Sarkozy kennen und heiratete ihn wenig später.

