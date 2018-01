Abschied von einer Idylle Der französische Film „Ende eines Sommers“ erzählt sensibel die Geschichte eines kostbaren Familienerbes.

Die Geschwister Jérémie (Jérémie Renier), Adrienne (Juliette Binoche) und Frédéric (Charles Berling, v. l.) treffen sich zum Geburtstag ihrer Mutter noch einmal im Haus ihrer Kindheit. © Arte

Hélène, eine Dame mit Stil und weißem Haar, lebt im weiträumigen Landhaus ihres verstorbenen Onkels, des Malers Paul Berthier. Sie kümmert sich voller Hingabe um dessen Nachlass, organisiert Ausstellungen, pflegt sein Andenken. Hélène fühlt ihr nahes Ende und möchte das Erbe, zu dem eine reiche Kunstsammlung und ein wunderbarer Garten gehören, regeln. Zu ihrem 75. Geburtstag trifft sich dort die Familie. Eine seltene Gelegenheit, denn ihre drei Kinder und die Enkel leben in Zeiten der Globalisierung auf drei Kontinenten.

Der ältere Sohn Frédéric ist Ökonomie-Dozent und wohnt mit Frau und Kindern eine halbe Autostunde entfernt in Paris. Tochter Adrienne, gespielt von Juliette Binoche, lebt als Designerin in New York, unterhält eine kleine Agentur und will nach einer gescheiterten Beziehung einen Amerikaner heiraten. Sohn Jérémie vertritt einen französischen Konzern in China und wird mit seiner Familie von Shanghai nach Peking ziehen.

Hélène bittet Frédéric, sich um den Verkauf des Hauses und den Verbleib der Kunstwerke zu sorgen. Doch Frédéric hängt an Haus und Garten, in dem er mit den Geschwistern aufgewachsen ist, wo sie herumtollten, im nahen See badeten und eine glückliche Kindheit verbrachten. Er will nicht verkaufen. Nach dem Tod der Mutter kommt es jedoch anders.

Für Adrienne und Jérémie ist das Haus eher eine Last, mehr als einmal im Jahr können sie nicht anreisen. Sie sind keine Raffkes, haben Verständnis für den Wunsch des Bruders, aber sie stecken in finanzieller Bedrängnis, müssen unter ökonomischen Zwängen handeln. So kommt es zum Verkauf des Anwesens, der allen nicht leicht fällt.

Schöne Pointe: Die Enkel nehmen mit einer fröhlichen Party Abschied von der Kindheitsidylle ihrer Eltern, tragen die Erinnerung fort. Regisseur Olivier Assayas inszeniert mit leichter Hand und viel Realitätssinn. Eine unsentimental erzählte Familiengeschichte mit heiteren und traurigen Momenten, sehr französisch und sehenswert.

„Ende eines Sommers“, Mi 20.15 Uhr, Arte

