Der Krimi am Sonntag Abgang auf Italienisch Der letzte Fall für Mario Kopper war eher eine Demütigung für die Figur, die mal eine der coolsten Typen im Tatort war.

21 Jahre lang hat Andreas Hoppe als Mario Kopper an der Seite von Kommissarin Lena Odenthal ermittelt. Sein Rauswurf war eine Erleichterung. © SWR/Roland Suso Richter

Wenn Schauspieler anfangen, Kochbücher zu schreiben, ist das meist kein gutes Zeichen. Eher Ersatzbefriedigung. Andreas Hoppe hat sein Sizilien-Kochbuch „einem guten Freund gewidmet, den ich seit zwanzig Jahren kenne“: Mario Kopper, dem Ludwigshafener Tatort-Hilfssheriff, den er selbst seit 1996 an der Seite von Kommissarin Lena Odenthal verkörpert.

Die 57. Folge des dienstältesten Tatort-Ermittlerpaares, die nun am Sonntag lief, war die letzte und sollte wohl eine Hommage an den Halbitaliener sein. Jedenfalls trug sie schlicht seinen Nachnamen, mit dem ihn fast immer alle ansprechen. Und der Fall drehte sich auch noch um kriminelle Machenschaften in der Heimat seiner Familie und unter seinen Landsleuten in der Pfalz. Mafia natürlich. Da wurde kein noch so billiges Klischee ausgelassen. Kopper, der schon seit einigen Folgen zunehmend lustlos und deplatziert wirkte, stand ein letztes Mal im Vordergrund. Aber er machte als schweigender, in sich gekehrter Grübler leider wenig aus dieser finalen Chance. Er sei aus dem Polizeidienst entlassen worden, war im Abspann zu lesen, als handle es sich um einen authentischen Fall. Es gab schon pfiffigere Ideen, einen Kommissar loszuwerden. Aber Kopper wirkt am Ende nur erleichtert, wie er da vorm Haus am See in Sizilien sitzt, zufrieden der Freundin zuschaut und um viele Jahre jünger wirkt als noch kurz vorher.

Erleichtert sind wohl auch die Macher des Ludwigshafener Tatorts, aus dem er offenbar nicht ganz freiwillig ausschied. Und auch die Zuschauer, für die diese Fälle zuletzt ermüdend waren. Auch dieser letzte war wieder biedere, fade Hausmannskost. Der Abschied war eher Demütigung.

Mensch Kopper, mag ja sein, dass es Zeit war, zu gehen. Aber so hast Du es nicht verdient. Du warst mal eine der coolsten Tatorttypen überhaupt. Ein Brocken von Kerl mit zotteliger Matte und Rock ‘n’ Roll im Blut. Harte Schale, weicher Kern. Ein knurriger Kauz, leicht vertrottelt, aber herzensgut. Jederzeit bereit, die besten Spaghetti der Welt zu kochen. Oder Risotto. Wein und Grappa gab‘s sowieso. Dann noch Deine krasse Karre: den Fiat 130 von 1971 werden wir vermissen.

Ein Nachfolger für Kopper ist übrigens nicht vorgesehen. Es gibt ja bereits die Assistentin Stern. Aber Lena Odenthal, die wird sich was einfallen lassen müssen, wenn sie die Trennung überstehen will.

