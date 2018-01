Aber bitte keine Gefühle Übungen in Standhaftigkeit: Helmut Krausser überdreht in seinem Roman die Wirklichkeit ins Groteske und feiert den Sex als streng geregelte Sportart.

Helmut Krausser setzt auf Bissigkeit, Grantelei und Klamauk. © Hagen Schnauss

Es ist nicht leicht, ein Star zu sein. Deshalb ist Leon abgehauen nach Nordnorwegen zu Bären und Wölfen in die handylose Zone. Er dröhnt sich zu mit dem letzten Satz aus Bruckners Neunter, und auch Schnaps hat er ausreichend dabei. Doch nach dreieinhalb Monaten muss er zu Fuß zurück in die Welt. Dann wird sein Leben wieder durchreguliert sein. Dann wird er wieder tun, was er tut, weil er sonst nichts kann. Dann wird er wieder ein Star sein.

„Niemand, der mich kennt, liebt mich, soweit ich weiß“, jammert er zwischen Zynismus und Verbitterung, dieser 29-jährige Icherzähler, der so viel weiß, weil ihn sein Autor zum Sprachrohr für alles Mögliche aufrüstet. Umfassende Übungen in Standhaftigkeit hat er zu absolvieren, muss Dostojewski lesen, die Symphonien von Carl Nielsen inhalieren, schöne Formulierungen für Weltüberdruss finden und überdies noch bei der Weltmeisterschaft in Kopenhagen zum vierten Mal seinen Titel verteidigen. Seinen in alle Welt übertragenen Sport hatte ein etwas älterer deutscher Autor in einem Roman erfunden, der dann aber doch nicht als antikapitalistische Satire rezipiert wurde. Das war im Jahr 2018, winkt Krausser mit dem Zaunpfahl.

Es geht zu wie bei der Fifa

Jetzt schreibt man 2028 und der Leistungssex hat sich geradezu epidemisch entwickelt, nur die Muslime turnen nicht mit. Statt absoluter Freiheit gibt es ein 600-seitiges Regelwerk für Disziplinen wie orale Entsemination, Speedkoitieren und Freiwilligenerleichterung. Was in Swingerclubs begann, fand auf große Bühnen. Es gibt den Deutschen Verband für Sportkopulation (DVSK), die International Federation for Competition Sex (IFCS) und neue Sprachregelungen, die das Vulgäre vertreiben sollen. Der Penis zum Beispiel heißt nun Spog, ein Kürzel für Sportgerät. In Kopenhagen finden die elften Weltmeisterschaften statt, weil es hier noch einigermaßen liberal zugeht, und diesmal sind sogar die Chinesen dabei.

Der höchst produktive Mittfünfziger Helmut Krausser gibt seinem Erzählaffen Zucker, wenn es ums Explizite geht, um die Beeinträchtigung der B-Note durch Darmwinde, um die gegenseitige Untersuchung auf Pickel in schwer einsehbaren Partien, um beidhändiges Agieren. Wenn er dabei in den Sportreporterton verfällt, ist er richtig gut, und es wird sogar spannend. Mit seinem neuen Roman schwenkt er wie zuletzt Julie Zeh ein in die Riege der Dystopieverfasser, die aktuelle Entwicklungen einen Tick weiterdenken und konsequent zuspitzen. Er tut es in einer Melange aus Bissigkeit, Grantelei und Klamauk und kanalisiert das alles in einen wenig spannenden Klischee-Thriller.

Auch in besagter Sportart nämlich geht es auf der Funktionärsebene zu wie bei der Fifa. Auf dem Weg nach oben rollen Köpfe, und Scheine mit größeren Zahlen wechseln den Besitzer. Die Weltmeisterschaften werden davon erheblich behindert, auch wenn sich Carolyn Holm redlich um deren Sicherheit bemüht. Die Schilderung ihrer Ehekrise allerdings ist so überflüssig wie das Davidsterntattoo auf Maritas Po oder Kondome während der Wettkämpfe. Und erst recht wie der eingeklinkte Email-Verkehr Sallys mit einem ebenso dubiosen wie allwissenden Fan im Rollstuhl.

Leon hat inzwischen Feuer gefangen für seine Teamkollegin Sally. Obwohl er täglich mit ihr Verkehrsverfeinerungen und Ausdauersteigerungen trainiert, schreibt eine der Grundregeln seines Sports vor, bei der Leistungserbringung gefühlsneutral zu bleiben. Früher hat man sich verliebt, um dann irgendwann Sex zu haben. Heute hat man Sex, und die Liebe bleibt besser außen vor. So war das schon in der russischen Filmkomödie „Sex Competition“ von 2013. Wenn nun Helmut Krausser davon erzählt, wie sich die Welt verkehrt hat, ist das nicht viel mehr als eine sehr gelenkige Fingerübung.

Helmut Krausser: Geschehnisse während der Weltmeisterschaft. Berlin Verlag, 240 Seiten, 20 Euro

zur Startseite