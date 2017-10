Ab in den Gulag Viele Deutsche mussten nach dem Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeit im Ausland leisten. Nun werden sie entschädigt. Warum so spät?

Deutsche Zwangsarbeiter im sowjetischen Gulag nahe Perm. © imago

Seit einem Jahr gibt es sie, die „Richtlinie über eine Anerkennungsleistung an ehemalige deutsche Zwangsarbeiter“: eine Geldzahlung an jene, die während oder nach dem Zweiten Weltkrieg als Zivilisten im Ausland Zwangsarbeit leisten mussten. Sie können nun 2 500 Euro beantragen.

72 Jahre nach Kriegsende fragt man sich, was diese Richtlinie soll und warum die Politik so lange gewartet hat, sich dieser Gruppe anzunehmen. Denn von den etwa 1,2 Millionen Menschen, die unter unvorstellbaren Bedingungen Zwangsarbeit verrichten mussten, lebt heute nur noch ein Bruchteil. Unter ihnen auch Frauen: Beim Vormarsch auf Berlin griff die Rote Armee ungefähr 200 000 Zivilisten auf. Die „Reparationen in Naturalien“ hatte man Stalin auf einer Alliiertenkonferenz im Februar 1945 zugestanden. Da die Männer an der Front waren, nahm man Frauen und Mädchen mit. Mädchen, die weder Hitler gewählt noch etwas mit dem Krieg zu tun hatten. Mädchen, die in Sibirien die deutsche Kriegsschuld abarbeiteten.

Erst die Opfer der Deutschen ...

Für die Lagerarbeit wurden sie nie entschädigt, denn das Unrecht, das ihnen angetan wurde, galt bis zum letzten Jahr als „kriegsfolgenbedingtes Massenschicksal“. Während jene, die später in die Sowjetunion verbracht wurden, nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) entschädigt wurden und ab 2007 eine monatliche Opferrente bekamen, blieben die Frauen außen vor, weil ihre „lagermäßige Unterbringung“ als Folge von „Arbeitsverpflichtungen“ gewertet wurde, nicht als politischer Gewahrsam. Beim Rentenbescheid waren die Jahre der Zwangsarbeit zwar erfasst, doch Rentenpunkte erhielten die Frauen keine. Nur von der Stiftung für ehemalige politische Häftlinge in Bonn bekamen einige nach 1989 auf Antrag kleinere Finanzhilfen.

Die verschleppten Frauen sind längst nicht die Einzigen, die unter die Richtlinie fallen. Doch wie bei jedem Thema, das die deutsche Kriegsschuld streift, ist die Gemengelage komplex. Allein das Erfassen der Gruppe, um die es hier geht, ist alles andere als simpel. Wer sind also die zivilen Zwangsarbeiter, die nun eine Anerkennung erhalten sollen?

Viele gehörten der deutschen Minderheit an, die seit Jahrhunderten in Ostmitteleuropa lebte, in der Regel als rumänische, ungarische oder sowjetische Staatsbürger. Mit dem Ende der deutschen Besetzung entlud sich der aufgestaute Hass der Einheimischen gegen die Nazis an ihren deutschen Nachbarn. Für die NS-Verbrechen wurden sie in Haftung genommen: Donauschwaben, die Weihnachten 1944 aus Ungarn und Jugoslawien in die Sowjetunion zur Zwangsarbeit deportiert wurden, 30 000 Siebenbürger Sachsen und 33 000 Banater Schwaben, die einen Monat später von Rumänien aus die gleiche Reise antraten. In Polen kamen 200 000 Schlesier in polnische Arbeitslager. Von den Sudetendeutschen steckte man 350 000 „Fachleute“ in Arbeitslager. Etwas anders verhielt es sich mit den Wolgadeutschen in der Sowjetunion. Bis zum deutschen Angriff waren sie anerkannter Teil der Gesellschaft, arbeiteten in der Verwaltung, dienten in der Roten Armee. 1941 änderte sich die Situation schlagartig: 400 000 Wolgadeutsche wurden in Arbeitslager deportiert oder in die Arbeitsarmee eingegliedert. Auch diese Gruppe wurde nicht nach dem Häftlingshilfegesetz entschädigt: Laut HHG galt der „Abtransport von Vertriebenen oder Aussiedlern“ nicht als Gewahrsam.

Betrachtet man die Sachlage nüchtern, stellt sich die Frage, warum die Bundesrepublik überhaupt eine Entschädigung hätte zahlen sollen, denn letztlich wurden die Deutschen von anderen Staaten im Ausland zwangsverpflichtet. Diese wären in der Verantwortung, hier eine Regelung zu schaffen. Und tatsächlich gab es Bemühungen, nachdem die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ im Jahr 2 000 gegründet worden war und die Entschädigung der NS-Zwangsarbeiter begann.

Zugleich wurde deutlich, warum die Bundesregierung jahrelang einer Entschädigung aus dem Weg gegangen war: ein halbes Jahrhundert lang hatte sie eine wesentliche Opfergruppe des NS-Regimes ignoriert. In dieser Logik war es verständlich, dass deutsche Zwangsarbeiter unmöglich vor den vergessenen NS-Opfern bedacht werden konnten und es der Regierung schlecht zu Gesicht stand, von den betreffenden Staaten eine Entschädigungsregelung für die eigenen Landsleute einzufordern. Für die Betroffenen selbst waren jene Abwägungen wenig hilfreich: Ihr Schicksal war zwar mit dem Zweiten Weltkrieg verknüpft, nicht aber zwangsläufig mit einer persönlichen Kriegsschuld. Denn auch später kamen Menschen willkürlich in sowjetische Speziallager und von dort nach Sibirien. Stalin brauchte Arbeitskräfte. Ende 1946 befahl er, 25 000 Deutsche in die Sowjetunion zu bringen. Man fand in den Lagern aber nur 5 000 Mann, weil die Bedingungen so schlimm waren. Im Januar 1947 kamen sie als „Spezialkontingent“ nach Sibirien in den Gulag.

Dass auch Menschen deportiert wurden, weil sie Widerstand gegen die Sowjets leisteten, ist bekannt. Ein näherer Blick lohnt jedoch, gerade weil das Hauptargument gegen die Entschädigung lautete, die Zwangsarbeit sei „kriegsfolgenbedingtes Massenschicksal“ gewesen. In den Verlautbarungen der Bundesregierung wirkt der Passus wie ein Fachbegriff mit klar definiertem Kriterienkatalog. Dem ist nicht so. Das „Massenschicksal-Argument“ verkennt zudem, dass Lager und Zwangsarbeit tragende Säulen der bolschewistischen Machtausübung waren und dies nicht erst seit 1945. Das Gulag-System wurde nach der Oktoberrevolution installiert und danach vervollkommnet. Es gibt unzählige Beispiele, die zeigen, dass die Haft keine Reaktion auf NS-Täterschaft war, sondern darauf abzielte, vermeintliche Feinde wegzusperren. Diejenigen, die später in die DDR entlassen wurden, durften nicht einmal über das Erlebte sprechen. Umso größer war ihre Hoffnung nach dem Mauerfall. Die verschleppten Frauen schafften es bis zum Bundespräsidenten. Doch sie hörten, dass ihr Schicksal zwar schlimm war, aber eben nur ein Massenschicksal.

Analysiert man Bundestagsdokumente und Statements von Politikern, stellt sich die Frage, wann genau aus dem Massenschicksal ein zu würdigendes Einzelschicksal wurde. Noch 2002 meinte Joschka Fischer, dass die Deutschen „von Sinnen sein“ müssten, solche Überlegungen als ernsthafte Politik zu betrachten. „Den Wind, den wir da säen würden, würden wir in Form eines Reparationsorkans ernten“. Auch Innenminister Hans-Peter Friedrich lehnte 2011 eine Zahlung ab, weil sein Ministerium kein Geld dafür habe. Dass die Entschädigungsforderungen vor allem vom Bund der Vertriebenen vorgebracht wurden, half den Frauen nicht; dadurch galt ihr Anliegen als revanchistisch.

... dann die deutschen Opfer

Was 2016 den Stein letztlich ins Rollen brachte, bleibt unklar. Vielleicht die im Mai 2015 beschlossene Entschädigung für sowjetische Kriegsgefangene: Damit war die letzte große unberücksichtigte NS-Opfergruppe erfasst, und die Politik konnte sich mit ruhigem Gewissen den deutschen Opfern zuwenden. Für sie kamen die Zahlungen jedoch reichlich spät. Die wenigen, die noch leben, sind heute fast 100 Jahre alt. Dass dennoch bereits 28 000 Anträge eingegangen sind, mag verwundern. Es wirkt fast viel, doch gemessen an der Gesamtzahl sind es nicht einmal zwei Prozent.

Das mühsame Zustandekommen der Richtlinie zeigt, wie kompliziert es ist, sich von Kollektivschuldtheorien zu lösen und mit der individuellen Leiderfahrung der Opfer würdig umzugehen.

Unsere Autorin ist Stellvertretende Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Am 24. Oktober um 18 Uhr findet in der Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden eine Film- und Informationsveranstaltung zum Thema statt.

