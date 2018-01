Ab drei ist Eintritt frei Die Staatlichen Kunstsammlungen richten sich mit einem neuen Angebot speziell an Dresdner. Ab jetzt kann man jeden Sonntag ein Museum kostenlos besichtigen.

Jeden dritten Sonntag öffnet das Albertinum Dresden kostenlos seine Pforten. © SKD/David Pinzer

Dresden. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden locken jetzt an Sonntagnachmittagen mit einem besonderen Angebot: Jeweils ein bestimmtes Museum ist zwischen 15 und 18 Uhr kostenfrei zugänglich.

Das Projekt startet am 7. Januar in der Porzellansammlung im Zwinger, teilten die Kunstsammlungen am Donnerstag mit. An jedem zweiten Sonntagnachmittag eines Monats wird das Museum für Sächsische Volkskunst kostenlos zu besichtigen sein.

Der dritte Sonntag gehört dem Albertinum, der vierte dem Mathematisch-Physikalischen Salon. Sollte es einen fünften Sonntag in einem Monat geben, so erwarte das Kunstgewerbemuseum kostenfrei seine Gäste, hieß es.

Mit dem Angebot ist auch ein Veranstaltungsprogramm verbunden. Wie die Sammlungen mitteilten, seien vor allem Einheimische eingeladen, die Museen zu entdecken.

Zu den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gehören insgesamt 15 Museen und Sammlungen, darunter das berühmte Grüne Gewölbe im Residenzschloss und die Galerie Alter Meister im Zwinger. (epd)

>> Mehr Informationen zum Projekt „Heute ab drei ist der Eintritt frei“

