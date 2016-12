18, 20, passe! Das Skatspielen, Poetry Slam und die ostfriesische Teekultur sind nun offizielles Kulturerbe.

Nicht mehr nur ein einfaches Kartenspiel, sondern seit Freitag immaterielles Kulturerbe Deutschlands: Skatspielen steht somit beispielhaft für eine schöpferische Tradition. Foto: dpa © dpa

Das Märchenerzählen, die ostfriesische Teekultur, das Hebammenwesen und das Skatspielen sind als immaterielles Kulturerbe in Deutschland anerkannt worden. Insgesamt nahmen die Kultusministerkonferenz und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Freitag 34 Kulturformen neu in das bundesweite Verzeichnis auf, teilte die Deutsche Unesco-Kommission in Bonn mit. Eine davon, den Blaudruck, eine jahrhundertealte Technik der Stoffveredelung, will Deutschland zusammen mit Österreich, Ungarn, Tschechien und der Slowakei 2017 für die internationale Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco vorschlagen.

Zu den weiteren in die deutsche Liste aufgenommenen Bräuchen und Traditionen zählen der Poetry Slam, die Flussfischerei an der Mündung der Sieg in den Rhein, die Heiligenstädter Palmsonntagsprozession und die Mal-, Fass- und Vergoldetechniken der Kirchenmalerei. Insgesamt umfasst das deutsche Register des immateriellen Kulturerbes damit jetzt 68 Einträge. In das Register „Gute Praxisbeispiele“ wurden zudem die hochalpine Allgäuer Alpwirtschaftskultur in Bad Hindelang sowie die Erforschung und Dokumentation von Flur- und Hausnamen in Bayern neu aufgenommen.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die Bremer Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD), erklärte, das Kulturerbe-Verzeichnis ermögliche es, „viele schöpferische Seiten unserer Brauchtumslandschaft, traditionelle Handwerkstechniken und künstlerische Ausdrucksformen sichtbar zu machen und das damit verbundene Wissen und Können zu fördern und weiterzuentwickeln“. Kulturstaatsministerin Grütters betonte: „Die Bräuche, Fertigkeiten und Kenntnisse, die mit diesem Erbe oft von Generation zu Generation weitergegeben werden, sind essenzieller Teil unserer Identität und unseres Selbstverständnisses.“ Sie zeigten, wie Tradition und Innovation, Kontinuität und Wandel miteinander verknüpft werden könnten.

Zum immateriellen Kulturerbe zählen lebendige Traditionen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik, mündliche Überlieferungen, Naturwissen und Handwerkstechniken. Seit 2003 unterstützt die UN-Kulturorganisation Unesco den Schutz, die Dokumentation und den Erhalt solcher Kulturformen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Auf der internationalen Liste stehen mehr als 400 Eintragungen aus aller Welt. Zuletzt wurde die Genossenschaftsidee als erster deutscher Beitrag aufgenommen. (epd)

