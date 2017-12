128 Kilometer Haare in der Semperoper Nach 100 Jahren kehrt das einst gefeierte Psychodrama „Die tote Stadt“ nach Dresden zurück. Fürs Bühnenbild fanden die Experten ungewöhnliche Lösungen.

Von allen Seiten, kreuz und quer, quellen Haare auf die Bühne – als Gleichnis der obsessiven Trauer des Opernhelden Paul um seine tote Frau Marie. © david baltzer

Die Semperoper wird zum Liebessarkophag. Optisch zunächst nur die Bühne, wie das Foto zeigt. Doch das Spiel der Akteure und vor allem die emotionale Musik der Oper „Die tote Stadt“ dürften auch das Publikum ins Geschehen hineinziehen. Denn was Erich Wolfgang Korngold da gedichtet und komponiert hat, „ist geradezu hochgradig manipulativ, ist in seiner cineastischen Qualität die extreme Fortsetzung der die Gefühle“ beeinflussenden Leitmotivik von Richard Wagner. Das sagt Burkhard Fritz, der als Interpret des Opernhelden Paul fast die ganzen drei Stunden auf der Bühne steht: „Man kann sich dem nicht entziehen“ – Premiere ist am Sonnabend.

In den Jahren nach der Uraufführung 1920 ist das Stück weltweit triumphal gefeiert worden – auch in Dresden. Es geriet zwischenzeitlich in Vergessenheit, weil die Nationalsozialisten es verboten, als sein jüdischer Schöpfer 1934 Deutschland verlassen hatte. Zudem pflegte der einen spätromantischen Stil, den die einflussreichen Avantgardisten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als verpönt propagierten. Nun also, nach gut 100 Jahren, kommt „Die tote Stadt“ mal wieder in Dresden heraus und dürfte eine der ungewöhnlichsten Inszenierungen der Semperoper sein. Nicht, weil das Psychodrama von der übermächtigen Trauer des Witwers Paul erzählt, sondern, weil die Experten des Hauses mal wieder die von überbordender Fantasie zeugenden Visionen des Regieteams umzusetzen vermochten. Viele Ausstatter und Regisseure der vergangenen Jahrzehnte haben dieses Können schon gelobt. Auch diesmal machten das Konstruktionsbüro und die Werkstätten Unmögliches möglich. Der klaustrophobische Raum, den sie so gebaut haben, dass er eigentlich die Bühnenmaße sprengt und dennoch für einen wichtigen Szenenwechsel schnell verschwinden kann, ist das eine. „Als ganz neues Element für die Bühne hatten wir die Aufgabe, das ganze Podium mit blonden Haaren zu füllen“, sagt Lutz Matthes, Assistent des technischen Produktionsleiters. Blondes Haar deshalb, weil Paul eine Locke seiner Marie als Reliquie bewahrt. In einer Albtraumszene mutiert diese Locke zu einem Haarnetz, aus dem Paul nicht entrinnen kann – so, wie er sich nicht von der übermächtigen Liebe zu Marie zu lösen vermag.

Vor gut einem Jahr bekam Lutz Matthes den Auftrag, geeignetes Material sowie eine technisch wie künstlerisch überzeugende Lösung für diesen beklemmenden Wildwuchs zu suchen. Da es auch offenes Feuer auf der Bühne gibt, musste das Material feuerfest sein. Zugleich durfte es nicht zu sehr verfilzen, sich nicht aufladen, schon gar nicht stauben ... Nach selbst entwickelten Tests fiel die Entscheidung auf ein Baumwollgarn. „Nur eine Firma war in der Lage, uns die geforderten 128 Kilometer Garn zu liefern. Sie stoppte dafür jegliche andere Produktion“, so Matthes.

Das Garn wurde in den Dresdner Werkstätten spezialimprägniert, würde im Feuerfall nicht mal glimmen. Experten nähten dann die 128 000 Meter in verschiedenen Längen auf ein Meter breite Gurte, die gedreht zu jenen Haarbüscheln des Liebeswahnsinns werden. Intern heißt die Neuerung treffend: Extensions der Semperoper.

„Die tote Stadt“ am 16. und 20. 12., 2., 7. und 21. Januar sowie 2. Februar; Kartentel. 0351 4911705

