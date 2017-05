100 Musiker beim Mauerkonzert der Dresdner Sinfoniker

Der Grenzzaun zwischen Mexiko und den USA in Tijuana (Mexiko). Den Dresdner Sinfonikern schlägt nach ihrem Auftrittsverbot für das Anti-Mauer-Konzert am 3. Juni auf der amerikanischen Seite des Friendship-Parks von San Diego und Tijuana viel Sympathie entgegen. © dpa

Mehr als 100 Musiker erwarten die Dresdner Sinfoniker am Samstag zu ihrem Anti-Mauer-Konzert an der mexikanischen Grenze zu den USA. „Wir werden ein deutliches Zeichen setzen“, sagte Intendant Markus Rindt. Zunächst war das Konzert zu beiden Seiten der Grenze geplant. US-amerikanische Behörden hatten den Auftritt jedoch mit Verweis auf Sicherheitsbedenken und den Vogelschutz untersagt.

Nun wird das Konzert unter dem Motto „Tear down this wall“ nur auf mexikanischer Seite stattfinden. Die Absage der US-amerikanischen Behörden „tut unserer Aktion keinen Abbruch“, sagte Rindt. „Sie hat sogar noch mehr Aufmerksamkeit gebracht.“ Viele Menschen wollten jetzt erst recht bei der Aktion mitmachen. Auch US-amerikanische Musiker würden dabei sein und dafür nach Mexiko einreisen.

Aus einem geplanten Konzert sei jetzt ein kleines Festival geworden, sagte Rindt. Das Programm beginne am Vormittag im Friendship Park in Tijuana mit Künstlern unter anderem aus Mexiko und mit Musik verschiedener Genres, darunter neben Klassik beispielsweise auch Punk-Rock. Später seien zwei Uraufführungen der Dresdner Sinfoniker geplant, darunter ein Stück für zahlreiche Schlagzeuger, bei dem auch der Grenzzaun zum Klingen gebracht werde.

Der US-amerikanische Teil des Friendship Parkes in San Diego werde nach bisherigen Informationen an diesem Tag allerdings komplett geschlossen sein, sagte Rindt. Die Sinfoniker rufen weltweit zu vielfältigen Aktionen des friedlichen Protests auf, vor allem aber entlang der fast 3 200 Kilometer langen Grenze zwischen den USA und Mexiko. Jeder könne quasi in einem dezentralen Flashmob ein Zeichen für Vielfalt und Weltoffenheit und gegen die weltweite Tendenz zur Isolation und die Mauer in den Köpfen setzen, so Rindt. Aktionen sollen unter dem Hashtag #teardownthiswall getwittert werden. Zur Finanzierung des Konzerts über das Crowdfunding-Portal Kickstarter hatten 379 Unterstützer mehr als 16 000 Euro gespendet. (epd)

