Eine Ausstellungsbesucherin schaut auf ein Gesichtsbild, das die Künstlerin Kate Cooper gemacht hat – nicht irgendwo draußen, sondern am Computer.

Na so was: Gar keine richtige Überschrift hier, nur Semikolon, Trennstrich und Klammer. Trotzdem hat es jeder erkannt, das zwinkernde Lächelgesicht in stabiler Seitenlage. Wir Menschen neigen dazu, in den Dingen um uns herum überall Gesichter zu entdecken, in Wolken, bei Hydranten genauso wie in den Felsen der Sächsischen Schweiz. Soll keiner sagen, dieses Talent sei Kinderkram. Die Wissenschaft spricht von Pareidolie. Falls Günther Jauch mal danach fragt.

Jauch könnte in Deutschland kaum unerkannt über die Straße gehen, ebenso wenig wie Merkel oder sonstige Prominenz. Ein gar nicht so großes Gebiet ihres Körpers verrät sie sofort. Diesem Gebiet widmet das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden eine neue Sonderausstellung, die ab diesem Wochenende zu sehen ist. Unter dem nüchternen Titel „Das Gesicht. Eine Spurensuche“ öffnet sich eine Wundertüte voller Bilder und Objekte aus Kunst, Wissenschaft und Alltag.

Und wundern kann man sich tatsächlich mehrfach beim Rundgang durch vier Themensäle. Zum Beispiel darüber, dass man einstmals glaubte, aus den Gesichtszügen die Charaktereigenschaften eines Menschen ablesen zu können. Heute gilt die Lehre der Physiognomik zwar als widerlegt. Doch bekommt dieser Ansatz im Zeitalter der elektronischen Gesichtserfassung erstaunlichen Aufwind, besonders bei Militär, Geheimdiensten, Marktforschung und Social-Media-Unternehmen. In der Ausstellung erfasst eine Kamera die Gesichter der Besucher, und ein Computerprogramm zieht prompt Rückschlüsse auf die Gemütsverfassung. Aber keine Sorge: Noch lässt die Technik sich täuschen.

Das Gesicht ist nie nur das, was uns die Natur mitgibt. Eine lange Galerie mit Köpfen von Schaufensterpuppen macht deutlich, wie sich Schönheitsvorstellungen in den letzten 200 Jahren gewandelt haben. Immer wieder sind es Künstler, die an diesen Idealen rütteln: pfiffig, witzig, brachial.

Die Ausstellung lade dazu ein, die Alltäglichkeit des Gesichts zu hinterfragen, sagt Kuratorin Kathrin Meyer. So viel lässt sich nach dem ersten Rundgang feststellen: Meyer und ihrem Team ist ein Schau- und Denkvergnügen gelungen, das Diskussionen anregen wird.

