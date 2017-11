Kultur, Stammtisch und Hauptstadt Zittaus Kulturschaffende wollen die Kulturhauptstadt-Bewerbung unterstützen. Gesucht wird eine europäische Vision.

Hradeks Entwurf einer dreiarmigen Brücke am Dreiländerpunkt schlummert im Archiv. Er könnte im Zuge einer Kulturhauptstadtbewerbung wieder eine Rolle spielen. Bei der Bewerbung soll die ganze Region einschließlich der Anrainer des Dreiländerecks und der Städte des Sechs-Städte-Bundes einbezogen werden. © Ing.Büro Liberec

Zittau. Was ist unsere Vision? Mehrfach wiederholt Dorotty Szalma, Schauspielintendantin am Gerhart-Hauptmann-Theater während der Diskussion die Frage am Mittwochabend im Restaurant „La Casa Vecchia.“ In dem auch als „Klosterstübl“ bekannten Lokal trafen sich auf Einladung der Stadt Zittau die Kulturschaffenden der Stadt zum 57. Kulturstammtisch seit 1996.

Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) rannte erwartungsgemäß offene Türen ein, als er den Anwesenden noch einmal darlegte, weshalb Zittau sich gemeinsam mit der Region als „Kulturhauptstadt Europas 2025“ bewerben möchte. Die Vertreter des Theaters, Museums, der Christian-Weise-Bibliothek, der Kreismusikschule, der Hillerschen Villa, der Vereine Freiraum, Emil, Lebendige Stadt sowie des Tierparks folgten den Worten des OB wohlwollend. In seiner Septembersitzung beauftragte der Stadtrat den OB, die Bewerbung vorzubereiten.

Zenker gab so eine Art Startschuss und forderte die Kulturschaffenden auf, sich aktiv in den Prozess der Vorbereitung einzubringen. Projekte, die schon im Fluss sind, wie der Entwurf einer dreiarmigen Brücke am Dreiländerpunkt könnten in die Kulturhauptstadtbewerbung einfließen. Bei der Bewerbung sollen die Nachbarländer und die Städte des Sechs-Städte-Bundes einbezogen werden, so Thomas Zenker.

In den kommenden Monaten gehe es darum, Ideen zu entwickeln, wie die Region sich präsentieren könnte, die Bürgerschaft einzubinden und starke Partner in den Städten des ehemaligen Sechsstädtebundes zu finden. Um bei einer Bewerbung eine reale Chance zu haben, müsse über all dem aber eine Vision, eine Idee, ein Plan stehen. Wie schwierig es wird, eine „ansteckende Vision“ zu erarbeiten, zeigte die Diskussion. Thomas Zenker kündigte professionelle Hilfe durch externe Berater und Workshops zum Thema an. Im Ergebnis der Arbeit soll bis zum Sommer 2018 Klarheit herrschen, wohin die Stadt will, wie die Region sich einbringt und welche konkreten Ziele verfolgt werden.

Vor dem Gespräch zur Kulturhauptstadt zogen die Vertreter der Kultureinrichtungen, Vereine und der Stadt Bilanz und informierten über anstehende Höhepunkte im kommenden Jahr. 570 zahlende Gäste, das sind mehr als in den Vorjahren, besuchten Ende Oktober die 7. Zittauer Kulturnacht, berichtete Kulturreferentin Wiebke Steudner.

Das gemeinsam von Theater und Kreismusikschule organisierte Märchenfest war ein voller Erfolg, sagte Dorotty Szalma. Sie kündigte acht Premieren für die neue Spielezeit an und gab bekannt, dass die Vorstellungen des Sommertheaters im Schillergarten hinter der Werkstatt des Theaters stattfinden werden, weil der Klosterhof im Sommer bekanntlich zur Baustelle und saniert werde. Peter Knüvener, Direktor der Städtischen Museen, zählte bis dato 10 000 Besucher in der Epitaphienausstellung „Ganz anders. Die Reformation in der Oberlausitz“ und kündigte drei größere Ausstellungen des Museums für das kommende Jahr an.

Bis Ende Januar soll die Sanierung der Hillerschen Villa auf dem Klieneberger Platz abgeschlossen sein. In den ehemaligen Büroräumen sind dort Wohn- und Kaminzimmer entstanden, die zur Begegnung einladen und in denen Kurse stattfinden werden, so Jan Kirchhoff von der Netzwerkstatt der Hillerschen Villa. Das „Emil“ am Mandauer Berg feiert 2018 sein 25-jähriges Bestehen, das Spectaculum Citaviae bringt es im Mai inzwischen auf 20 Jahre.

zur Startseite