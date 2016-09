Kultur kontra Kommerz? Beim Duell der Fußball-Kulturen zwischen Bundesliga-Neuling RB Leipzig und Traditionsverein Borussia Dortmund gibt es mehr Gemeinsamkeiten als gedacht. Ein Professor aus Leipzig, der in Dortmund geboren wurde, erklärt warum.

Ein Sparschein aus dem Fanartikel-Shop von Borussia Dortmund. © dpa

Für den Leipziger Wirtschaftsprofessor Henning Zülch ist das Bundesligaspiel von Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig ein besonderes Duell. Der gebürtige Dortmunder forscht an der Übertragbarkeit betriebswirtschaftlicher Grundprinzipien auf die erfolgreiche Führung von Sportvereinen und analysierte beide Clubs. Der Deutschen Presse-Agentur beantwortete er folgende Fragen:

Was fällt Ihnen beim Thema Kommerz auf?

Bei aller Liebe für den BVB muss ich gestehen, dass ich die ganze Diskussion nicht mehr hören kann. Fußball ist ein großes Geschäft geworden. Dies sieht man unter anderem, wenn man sich einmal die Geschäftsberichte von Dortmund und den Bayern anschaut. Es werden Summen in unvorstellbarem Ausmaß bewegt; und der Verein ist kein Verein mehr im klassischen Sinne; die Clubs sind Unternehmen, welche sich den Marktgepflogenheiten stellen müssen. Nichts anderes tut RB Leipzig - und dies mit großem Erfolg.

Der BVB hat, vom Gründungsjahr her gesehen, 100 Jahre Vorsprung an Tradition. Ist die Diskussion noch zeitgemäß?

Diese Diskussion wird doch nur von einigen hundert Ultra-Anhängern im Alter von 16 bis 21 geführt, dies teilweise substanzlos. Der Unterschied liegt meines Erachtens aber tiefer. Der BVB hat es über Jahre geschafft, und dies insbesondere in den schwierigen Phasen Mitte der 1980er Jahre und 2004 bis 2008, die Fans an sich zu binden. Der Verein ist ein Teil der Region und hat sich mit der Region über die vergangenen Jahre gewandelt. Verein und Region bilden ein Symbiose. RB Leipzig hingegen hat sicherlich mittlerweile eine beachtliche Fanbasis, aber die Verbundenheit zwischen RB und seinen Fans beziehungsweise der Region ist (noch) nicht so stark ausgeprägt.

Sowohl der BVB als auch RB Leipzig verfolgen wirtschaftliche Interessen. Da müsste es doch auch Gemeinsamkeiten geben, oder?

Beide Vereine sind sich ähnlicher, als sie glauben. Der BVB ist als Börsen notiertes Unternehmen klar strukturiert und als wirtschaftliches Erfolgsmodell angelegt. Geschäftsmodell, Strategie, exzellente Nachwuchsarbeit und attraktive Fußballspiele sind sowohl für den BVB als auch RB Leipzig das Markenzeichen und Ausdruck ihres Erfolgs. Beide sind, für sich genommen, Innovatoren im Bereich Fußball, indem neue Wege gegangen werden, beispielsweise in der Vermarktung des Teams und der Spiele. Der BVB ist das etablierte Unternehmen und RB Leipzig hingegen das aufstrebende, um Glaubwürdigkeit ringende Unternehmen.

Zur Person: Henning Zülch (43) ist Inhaber des Lehrstuhls Accounting and Auditing an der HHL Leipzig Graduate School of Management. Er studierte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Wirtschaftswissenschaft mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung. (dpa)

zur Startseite