Kultur als Seele der Stadt In der Nachbarschaft vieler subventionierter Häuser einen privaten Veranstaltungsort zu etablieren, war ein Wagnis. Frank Mietzsch ging es ein.

Bereit fürs Jubiläum: Vor zehn Jahren schlug mit einem Konzert von Gerhard Schöne die Geburtsstunde des Kulturbahnhofs. Seit dem hat sich im alten Güterboden und den angrenzenden Räumen viel getan. Am Sonnabend feiert Betreiber Frank Mietzsch das Ereignis. Auf den Tag genau. © Arvid Müller

Für Frank Mietzsch ist Kultur nicht nur schöne Musik, ein Theaterstück, eine Ausstellung mit Malerei oder Fotografien. „Kultur ist die Seele einer Stadt“, sagt der Ebersbacher. „Es ist die Art, wie wir miteinander umgehen, unser Leben gestalten und auch genießen, um glücklich zu sein.“ In diesem Sinn hat er in den vergangenen zehn Jahren vieles probiert. In seinem Kulturbahnhof, aber auch außerhalb, mit Partnern in der Stadt.

Neben zahlreichen Konzerten, Theateraufführungen, Lesungen, Ausstellungen, Zaubershows gab es so auch Gesprächsrunden, spezielle Veranstaltungen für Schulen, wie die Nacht der Astronomie, Kitas und vieles mehr. Dabei hat Frank Mietzsch auch für viel internationales Flair gesorgt.

Dass die Premiere des Kulturbahnhofs am 19. November 2006 von Gerhard Schöne gestaltet wurde, war dabei kein Zufall. Denn natürlich ist es gut, sich für solchen einen Auftakt jemanden mit einem bekannten Namen zu suchen. Obwohl, wie Frank Mietzsch sich erinnert, er damals mit Verwunderung zur Kenntnis nehmen musste, dass beim Plakataufhängen ein Vorbeigehender fragte, wer das denn sei?

Noch viel wichtiger als der Name waren für den Veranstalter aber die anspruchsvollen Texte des Liedermachers. Denn obwohl Frank Mietzsch den Kulturbahnhof in all den Jahren ohne öffentliche Gelder am Leben gehalten hat, ist dem Kultur-Enthusiasten dabei eines immer wichtig: „Ich will keine seichte Unterhaltung bieten. Ich versuche, den Gästen etwas mitzugeben.“

Und so holt er auch für die Geburtstagsfeier am Sonnabend wieder Künstler nach Radeburg, die in ihren Liedern und Songs Themen zum Ausdruck bringen, die auch ihm am Herzen liegen. Nach der jungen Musikerin Missilia aus Leipzig und der Band Berge aus Berlin werden Krambamboli aus Dresden zum Tanz spielen.

Dass Gerhard Schöne bei seinem Soloprogramm „Die Lieder der Fotografen“ mit einem Koffer – einem verlorengegangenen Gepäckstück voller Schwarz-Weiß-Fotos – anreist, passte natürlich bestens in das nostalgische Ambiente des betagten Bahnhofsgebäudes. Der damals vom Staub befreite große leere Raum des früheren Güterbodens mit den rustikalen Dielen, den kleinen Fenstern und den großen Holzschiebtüren hat sich längst zu einem schmucken Veranstaltungsraum mit Bühne, Lichttechnik, Tresen und was sonst noch dazugehört, gemausert. Ohne dabei sein einzigartiges Flair zu verlieren. Und auch die anderen Räume im Erdgeschoss des Bahnhofsgebäudes wurden nach und nach umgestaltet. Manche sogar schon mehrfach.

Das alles passierte über eine lange Zeit als Gratwanderung. Frank Mietzsch hat viel ausprobiert, um das Gefühl dafür zu bekommen, was läuft und was nicht. Misserfolge blieben da nicht aus. Was vor allem schmerzt, wenn man überzeugt ist, ein interessantes Angebot zu haben. Wie das Goethe-Projekt. „Ich wollte den damals neuen und sehr modernen Film über den jungen Goethe zeigen und Jürgen Stegmann dazu Texte lesen“, erinnert sich Frank Mietzsch. „Leider kamen nicht einmal zehn Leute zu der Veranstaltung“, beschreibt er ein solches Negativ-Erlebnis. Aufgegeben hat er trotzdem nicht.

Die wirtschaftliche Balance zu finden, habe lange gedauert, sagt Frank Mietzsch. Inzwischen habe er das richtige Verhältnis zwischen Vermietungen und Veranstaltungen gefunden. „Denn auf die Dauer kann ich Kultur nur anbieten, wenn auch die Einnahmen stimmen.“ Kultur hat für ihn immer etwas mit dem Zusammenleben in der Stadt zu tun. Auch wenn Radeburg nicht seine Heimatstadt ist. Zu den schönsten Momenten aus zehn Jahren Kulturbahnhof gehört für Frank Mietzsch daher auch die Gesprächsrunde zur vergangenen Bürgermeisterwahl. „Anderen zuzuhören und sachlich miteinander zu reden, ist schließlich auch eine Frage von Kultur.“

Die Jubiläumsveranstaltung beginnt Sonnabend, 20 Uhr. Tickets zu 26 Euro telefonisch unter 0171 570 44 37.

