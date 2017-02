Kultkneipe verschwindet Das Wirtshaus „Gambrinus“ gab es fast 140 Jahre. Der Hauseigentümer richtet nun dort Wohnräume ein.

Das Gambrinus an der Pirnaer Straße in Radeberg war eine feste Adresse in der Stadt. Jetzt verschwindet sie endgültig. Die Räume werden zu einer Wohnung umgestaltet. Die Fassade bleibt auch nach dem Umbau erhalten. © Foto: Bernd Goldammer, Zeichnung: Architekturbüro Dauphin

An der Hauswand an der Pirnaer Straße ist der Schriftzug „Gambrinus“ noch zu lesen. Doch jetzt ist endgültig Schluss. Seit fast 140 Jahren wurde im Haus Nummer 3 Bier ausgeschenkt. Generationen von Radebergern haben hier gefeiert und ihr Bier getrunken.

Nachdem der Betreiber im November aufgab, wird jetzt der endgültige Schlusspunkt unter die Geschichte des Gambrinus gesetzt. Der Eigentümer will aus den Gasträumen eine Wohnung machen und hat bei der Stadt Radeberg einen entsprechenden Antrag gestellt. „Dem wurde von den Mitgliedern des Technischen Ausschusses jetzt zugestimmt“, sagte Stadtsprecher Jürgen Wähnert. „Jetzt kann das Genehmigungsverfahren durch die Baubehörde weitergehen.“ Im Erdgeschoss soll eine geräumige Zweizimmerwohnung entstehen mit einem Wohn-/Schlafzimmer, das alleine fast 40 Quadratmeter hat. Nach hinten bietet sich ein Blick Richtung Große Röder und das Stadtbad. Die Fassade an der Pirnaer Straße wird so bleiben, wie sie ist, mit zweiflügeligen Fenstern und einer Eingangstür.

Stadt hat zugestimmt

Die Stadt hat der neuen Nutzung von Gewerberäumen zugestimmt, obwohl die Richtlinie gilt, dass in diesem Bereich Gewerbeflächen erhalten werden sollten. „Ein derzeitiger Bedarf an Gewerberäumen entlang der Pirnaer Straße ist aufgrund von bestehenden Leerständen unmittelbar entlang der Hauptstraße und des Marktes nicht gegeben. Daher kann einer Umnutzung der Gaststättenräume Pirnaer Straße 3 zu Wohnräumen im Erdgeschoss zugestimmt werden“, heißt es in der Stellungnahme der Stadtverwaltung.

Sobald die Baugenehmigung erteilt ist, will der Hauseigentümer mit den Umbauarbeiten beginnen. Wann er die Wohnung vermieten wird, ist noch unklar, sagt der Eigentümer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Fakt ist, an dieser Stelle wird es sicher keine Gaststätte mehr geben“, sagt der Eigentümer.

Holperiger Start

Die Geschichte des kleinen Wirtshauses beginnt holperig. Der erste Antrag von Carl Werner auf eine Schankkonzession wird 1872 abgelehnt, da er „1869 mit neun Tagen Gefängnis musste bestraft werden und daher nicht unbescholten ist.“ Außerdem genüge das Haus nicht den polizeilichen Anforderungen und die Befugnis, Branntwein auszuschenken, liege nicht vor. In der Chronik von Radeberg von Professor Schwabel ist weiter zu lesen: „1879 richtete ein Herr Carl Werner auf der oberen Pirnaischen Straße eine Gastwirtschaft ein, welche nach einem stattlichen Neubau in dem Jahre 1897 den Namen Gambrinus empfing.“

Der jetzige Eigentümer besitzt das Haus seit 1997. Damals war es eine Ruine. Aufwendig baute er es wieder auf. Das Dach ist komplett neu errichtet. Auch während der Bauphase blieb das Gambrinus ständig geöffnet. Neben dem regulären Betrieb fanden hier zahlreiche Familienfeiern statt. Die Räume im Gasthaus mit einer Größe für bis zu 25 Personen waren dafür geradezu ideal.

